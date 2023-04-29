Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games mağazasında 330TL değerinde iki oyun hediye

    Epic Games mağazasının bu hafta verdiği hediye oyunlar Breathedge ve Poker Club olarak belirlendi. 330TL değerindeki iki oyun kullanıcılara eğlenceli zamanlar geçirtecek. 
    1
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Hediye oyunlarına devam eden Epic Games mağazası bu hafta da oyuncuları güldürecek. Toplamda 330TL değerinde iki farklı türde oyun haftaya Perşembe gününe kadar oyuncuların beğenisine sunuldu.

    Breathedge ve Poker Club

    Breathedge oyunu biraz eski ancak halen popülerliğini koruyor. Cenaze taşıyan bir uzay aracının uzayın derinliklerinde kaza geçirmesi ve sonrasında ana karakter ile uzayda sürüklenmesi ile başlayan hayatta kalma oyununda oyuncular kendi istasyonlarını geliştirerek büyük bir komployu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Oyun Steam üzerinde 299TL fiyat etiketine sahip.

    Poker Club ise adından anlaşılacağı üzere bir poker simülasyonu. Ultra HD görseller ve ışın izleme desteği ile dikkat çeken oyunda tek oyunculu veya çok oyunculu turnuvalara katılarak mücadele ediyorsunuz. Her iki oyun da 4 Mayıs akşamına kadar kütüphaneye eklenebilecek.

    Breathedge

    Poker Club

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4441444 telefon dolandırıcılığı mutfakta doğalgaz borusu yer değiştirme araba satarken dolandırılmamak için mi true wireless earbuds basic 2 iki kulaklık eşleştirme sararan buzdolabı nasıl beyazlatılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız