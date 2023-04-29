Epic Games mağazasında 330TL değerinde iki oyun hediye

Tam Boyutta Gör Hediye oyunlarına devam eden Epic Games mağazası bu hafta da oyuncuları güldürecek. Toplamda 330TL değerinde iki farklı türde oyun haftaya Perşembe gününe kadar oyuncuların beğenisine sunuldu.

Breathedge ve Poker Club

Breathedge oyunu biraz eski ancak halen popülerliğini koruyor. Cenaze taşıyan bir uzay aracının uzayın derinliklerinde kaza geçirmesi ve sonrasında ana karakter ile uzayda sürüklenmesi ile başlayan hayatta kalma oyununda oyuncular kendi istasyonlarını geliştirerek büyük bir komployu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Oyun Steam üzerinde 299TL fiyat etiketine sahip.

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Poker Club ise adından anlaşılacağı üzere bir poker simülasyonu. Ultra HD görseller ve ışın izleme desteği ile dikkat çeken oyunda tek oyunculu veya çok oyunculu turnuvalara katılarak mücadele ediyorsunuz. Her iki oyun da 4 Mayıs akşamına kadar kütüphaneye eklenebilecek.

Breathedge

Poker Club

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