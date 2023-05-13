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    Epic Games mağazasında 360TL değerinde Sims 4 ek paketi hediye

    Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği paket bu kez bir DLC olacak. Sims 4 oyununa ait The Daring Lifestyle Bundle adındaki yaşam paketi ücretsiz olarak sunuluyor.
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Her hafta ücretsiz oyun hediyesiyle oyuncuları sevindiren Epic Games mağazasında bu kez yüksek fiyatlı oyun ek paketleri hediye ediliyor. Sims 4 oynamayı sevenler bu hafta Epic Games hediyesine sevinecek.

    Sims 4 ek paketleri

    Geçen yıl oynanışı ücretsiz hale getirilen Sims 4 oyunu için Epic Games mağazasının ek paket hediyesi tam isabet oldu denebilir. 3 farklı ek paket toplamda 360TL fiyat etiketine sahip. Oyuncular Sims 4 oyununu kurduktan sonra ek paketlerden dilediğini seçebilir.

    Ek paketler şu şekilde sıralanıyor:

    • The Sims 4 Jungle Adventure: Tapınak, orman, lanetli kalıntılar ve hazinelerle dolu eşsiz yabani ortamı keşfedin!
    • The Sims4 Luxury Party Stuff: Birbirinden farklı ihtişamlı dekorlarla sosyetik bir parti yapın.
    • The Sims 4 Fashion Street Kit: Mumbai'nin modayı belirleyen tasarımlarından ilham alan The Sims 4 Fashion Street Kit koleksiyonuyla tarzınızı genişletin.

    The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 20 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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