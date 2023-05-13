Epic Games mağazasında 360TL değerinde Sims 4 ek paketi hediye

Sims 4 ek paketleri
Geçen yıl oynanışı ücretsiz hale getirilen Sims 4 oyunu için Epic Games mağazasının ek paket hediyesi tam isabet oldu denebilir. 3 farklı ek paket toplamda 360TL fiyat etiketine sahip. Oyuncular Sims 4 oyununu kurduktan sonra ek paketlerden dilediğini seçebilir.
Ek paketler şu şekilde sıralanıyor:
- The Sims 4 Jungle Adventure: Tapınak, orman, lanetli kalıntılar ve hazinelerle dolu eşsiz yabani ortamı keşfedin!
- The Sims4 Luxury Party Stuff: Birbirinden farklı ihtişamlı dekorlarla sosyetik bir parti yapın.
- The Sims 4 Fashion Street Kit: Mumbai'nin modayı belirleyen tasarımlarından ilham alan The Sims 4 Fashion Street Kit koleksiyonuyla tarzınızı genişletin.
The Sims 4 The Daring Lifestyle BundleBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.