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    Epic Games Store'da Muhteşem Cuma indirimleri başladı

    Epic Games Store'da Muhteşem Cuma indirimleri başladı. İndirimler 29 Kasım'a kadar devam edecek. Öne çıkan oyunları listeledik.                                  
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    Epic Games Store'da Muhteşem Cuma indirimleri başladı Tam Boyutta Gör

    Epic Games Store’da Black Friday indirimleri başladı. Muhteşem Cuma ismindeki indirimler 29 Kasım’da sona erecek. Bu indirim döneminde indirim kuponu dağıtılmıyor.

    İndirimlere baktığımızda fiyatların Steam indirimleri ile hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Steam’de bulunmayan Epic Games Store’e özel oyunlarda avantajlı fiyatlar mevcut.

    Epic Games Store Müthiş Cuma indirimlerinde öne çıkanlar

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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