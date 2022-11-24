Epic Games Store'da Muhteşem Cuma indirimleri başladı

Şu Anda Kullandığınız

Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.

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Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.

İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.

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