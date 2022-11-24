Epic Games Store'da Muhteşem Cuma indirimleri başladı

Epic Games Store’da Black Friday indirimleri başladı. Muhteşem Cuma ismindeki indirimler 29 Kasım’da sona erecek. Bu indirim döneminde indirim kuponu dağıtılmıyor.
İndirimlere baktığımızda fiyatların Steam indirimleri ile hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Steam’de bulunmayan Epic Games Store’e özel oyunlarda avantajlı fiyatlar mevcut.
Epic Games Store Müthiş Cuma indirimlerinde öne çıkanlar
- Red Dead Redemption 2: 98,67 TL
- Assassin's Creed Valhalla Standard Edition: 88,77 TL
- HITMAN 3: 104,65 TL
- Horizon Zero Dawn Complete Edition: 131,60 TL
- Sifu: 122,25 TL
- Marvel's Spider-Man Remastered: 374,25 TL
- FIFA 23: 419,99 TL
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: 496,29 TL
- God of War: 246,75 TL
- Sonic Mania: 49,75 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt: 15 TL
- Satisfactory: 40 TL
- Gotham Knights: 299,40 TL
- Ghostbusters: Spirits Unleashed: 51,75 TL
- Cyberpunk 2077: 124,50 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.