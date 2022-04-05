Epic, mobil cihazlar için RealityScan isimli 3D tarama uygulamasını tanıttı

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Epic Games Store, Fortnite ve Unreal Engine ile tanınan teknoloji devi Epic Games, yeni mobil uygulaması RealityScan’i tanıttı. RealityScan ile kullanıcılar, günlük hayatta kullandıkları eşyaların 3D taramasını yapabilecek ve bu modelleri kendi projelerine ekleyebilecekler.

Uygulama, beta olarak kullanıma sunuldu

Epic, uygulamanın nasıl çalışıtığına dair bir video da yayınladı. RealityScan, Apple’ın TestFlight platformunda yalnızca 10,000 kullanıcı için beta olarak kullanıma sunulmuş durumda. RealityScan’in iOS versiyonun baharda erken erişime açılması bekleniyor, Android versiyonu ise yıl bitmeden kullanıma sunulacak.

The Verge’den Jay Peters’ın paylaşımlarına göre uygulama, Epic’in dediği kadar performans gösteremiyor ve modeller soyut sanat tarzı modeller gibi görünüyor. Ancak uygulama daha betada ve Epic bu tür sorunlar üzerinde çalışacaktır.

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