Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!"

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Ermenistan-Azerbayzan arasındaki Dağlık Karabağ savaşı şimdi de Elon Musk'a kadar uzandı. ABD'deki Ermeni diasporası Elon Musk'a Türkiye'yi şikayet etti. Gönderilen binlerce e-postada, 30 Kasım için planlanan Turksat 5A kalkışının iptal edilmesi istendi.

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Ermenilerin gönderdiği e-postaların içeriği de epey enteresan. Yazının içeriğinde "Erdoğan rejimi" ve diğerlerinin, Ermenistan'da insan haklarını ihlal eden suçlar işlediği belirtiliyor. Ayrıca 'soykırım' ifadesi de bolca kullanılmış. Ermeni diasporası Dağlık Karabağ savaşını "ikinci bir Ermeni soykırımı" olarak göstermeye çalışmış.

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Söz konusu e-postalar Elon Musk ve SpaceX haricinde ayrıca Amerikan medyasında çeşitli sitelere de gönderilmiş. Konuyla ilgili örneğin TechCrunch'ın bir haberi var. TechCrunch'ta Türkiye'den bolca 'Erdoğan rejimi' olarak bahsedilmesi de ilginç diyebiliriz. Rejim kelimesi bildiğiniz gibi genellilkle diktatörlükle yönetilen ülkeleri anlatmak için kullanılır.

SpaceX ve Türkiye arasındaki Turksat 5A anlaşması bundan yaklaşık üç yıl önce 2017'de yapılmıştı. Elon Musk o sıralar hatırlayacağınız üzere Türkiye'ye gelmiş ve Musk'ın bu ziyareti gündemi epey bir meşgul etmişti. Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak Turksat 5A anlaşmasının detaylarını konuştu. Ünlü iş adamı daha sonra ise Anıtkabir'i ziyaret etti ve Instagram adresinden Atatürk'ün sözlerini paylaştı.

Ermeni diasporasının Elon Musk'a baskısı muhtemelen herhangi bir sonuç vermeyecek. Üç yıllık büyük bir anlaşmanın kalkışa sadece bir ay kala iptal edilmesi pek mümkün görülmüyor. Böyle bir şey olması için doğrudan ABD devleti tarafından bir ikaz gelmesi gerek, aksi halde SpaceX gibi bir şirketin kendi başına bu tarz işlere girmesi ihtimaller dahilinde değil.

https://techcrunch.com/2020/10/27/armenian-email-campaign-asks-spacex-not-to-aid-turkish-regime-with-satellite-launch/

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