Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!"

    Amerika'daki Ermeni diasporası Elon Musk'a Türkiye'yi şikayet etti. Önümüzdeki ay için planlanan Turksat 5A kalkışının iptal edilmesi isteniyor.
    1 sa.
    1,1b
    78
    11
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Ermeniler Elon Musk'a seslendi:
    Tam Boyutta Gör

    Ermenistan-Azerbayzan arasındaki Dağlık Karabağ savaşı şimdi de Elon Musk'a kadar uzandı. ABD'deki Ermeni diasporası Elon Musk'a Türkiye'yi şikayet etti. Gönderilen binlerce e-postada, 30 Kasım için planlanan Turksat 5A kalkışının iptal edilmesi istendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi

    Ermenilerin gönderdiği e-postaların içeriği de epey enteresan. Yazının içeriğinde "Erdoğan rejimi" ve diğerlerinin, Ermenistan'da insan haklarını ihlal eden suçlar işlediği belirtiliyor. Ayrıca 'soykırım' ifadesi de bolca kullanılmış. Ermeni diasporası Dağlık Karabağ savaşını "ikinci bir Ermeni soykırımı" olarak göstermeye çalışmış.

    Ermeniler Elon Musk'a seslendi:
    Tam Boyutta Gör

    Söz konusu e-postalar Elon Musk ve SpaceX haricinde ayrıca Amerikan medyasında çeşitli sitelere de gönderilmiş. Konuyla ilgili örneğin TechCrunch'ın bir haberi var. TechCrunch'ta Türkiye'den bolca 'Erdoğan rejimi' olarak bahsedilmesi de ilginç diyebiliriz. Rejim kelimesi bildiğiniz gibi genellilkle diktatörlükle yönetilen ülkeleri anlatmak için kullanılır. 

    SpaceX ve Türkiye arasındaki Turksat 5A anlaşması bundan yaklaşık üç yıl önce 2017'de yapılmıştı. Elon Musk o sıralar hatırlayacağınız üzere Türkiye'ye gelmiş ve Musk'ın bu ziyareti gündemi epey bir meşgul etmişti. Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak Turksat 5A anlaşmasının detaylarını konuştu. Ünlü iş adamı daha sonra ise Anıtkabir'i ziyaret etti ve Instagram adresinden Atatürk'ün sözlerini paylaştı.

    Ermeni diasporasının Elon Musk'a baskısı muhtemelen herhangi bir sonuç vermeyecek. Üç yıllık büyük bir anlaşmanın kalkışa sadece bir ay kala iptal edilmesi pek mümkün görülmüyor. Böyle bir şey olması için doğrudan ABD devleti tarafından bir ikaz gelmesi gerek, aksi halde SpaceX gibi bir şirketin kendi başına bu tarz işlere girmesi ihtimaller dahilinde değil.



    https://techcrunch.com/2020/10/27/armenian-email-campaign-asks-spacex-not-to-aid-turkish-regime-with-satellite-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I. ) 54 dk. en beğenilen
    Şu konuda bile kendi devletinin liderini başkanını destekleyemeyecek kadar kör olmuş zavallılar var maalesef.



    Ulan sanıyor musunuz Erdoğan gidince onlar sizi kucaklayıp bağrına basacak. Bin senelik düşmanlarımız bizi yoketmeden durmaz. Siz ise bunlara tapıyorsunuz, yazık.



    Allah akıl fikir versin.
    Şu konuda bile kendi devletinin liderini başkanını destekleyemeyecek kadar kör olmuş zavallılar var maalesef. Ulan sanıyor musunuz Erdoğan gi...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 1 sa. (düzenlendi)
    günde 4 saat uyku, etrafı hainlerle dolu. sakın heybetli duruşunu bozma yiğidim, biliyoruz yoruldun ama bu dava sensiz olmaz. seni uyuşturucu bağımlısı diye sindirmeye çalıştılar ama bu halk senin kalbinin temiz olduğunu biliyordu, sana arka çıktı. tesla almak için kuyruklara girdi yetmedi starlink için türkiye'den milyonlarca talep geldi. dik dur yiğidim.
    günde 4 saat uyku, etrafı hainlerle dolu. sakın heybetli duruşunu bozma yiğidim, biliyoruz yoruldun ama bu dava sensiz olmaz. seni uyuşturucu bağımlı...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 19 sn.
    Hep söyledik söylüyoruz bu iş burada kahramanlık türküleri çığırarak olmaz. Uluslararası alanda yokuz kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Eğer medyan güçlü değilse ki trt world le A news ile olacak iş değil bunlar. Bbc bu işi profesyonelce yapıyor neşriyatları olsun videoları olsun bu adamlar propagandasını çok iyi gizliyor çok güçlü argümanlarla geliyorlar. Ayrıca troll takımınada ihtiyaç yok eğer iyi dil öğretilir özümüze sahip çıkarsak zaten 80 milyonuz ki gerçekten son derece örgütlüyüz halk olarak. Tek sıkıntımız ötekileştirmek her konuda aynı fikirde olmaya mecbur değiliz mesela bu durum ulus ruhuna zarar vermez önemli olan ülke menfaatini ilgilendiren meselelerde ortak payda da birleşmek. Tabi bunun yolu iç meselelerde halkın çıkarını 1. Sıraya koymaktan geçiyor halkın devletin gücünü yani desteğini sonuna kadar hissetmesinden geçiyor. Ama bunlar şuan yok haliyle bir olamıyoruz. Çünkü kime söylesem bana ne diyor iç politikada yalnızlaşmış adamın tepkisi bu haklı yada haksız önemli olan bu değil bu tepki var ve bu sorun ancak devletin şirketleri müteahhitleri değil halkın sorunlarını öncelemesinden geçiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 23 dk.
    Dh forum bakınca acaba diyorum gençler okullarda Teksas Tommiks okuyarakmı tarih bilinci kazanıyorlar ilginç tesbitler geliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Skywalkerx 39 dk. (düzenlendi)
    Bütün dünya bize düşman olmuş bunun nedenini bile düşünemeyen zavallılara acıyorum gerçekten..İnsan önce aklını çalıştırır arkadaş 18 yılda neden doğu dan batıya herkes bize düşman diye düşünür. Ama tabi bunların seçmenlerinden bunu beklemiyoruz onlara hamaset ve yalan siyaseti yeter de artar bile...
    3 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 30 dk. Skywalkerx
    18 yıl öncesi bize düşman değillerdi yani bu düşmanlık 18 yıl içerisinde oldu ilginç bir tespit olmuş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 24 dk. Skywalkerx
    Bu mesaj bana abartılı geldi, sen bir keyif çayı iç
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 11 dk. Skywalkerx
    Atatürk'ün savaştığı düşmanlar intikam için hep fırsat kolluyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 54 dk. en beğenilen
    Şu konuda bile kendi devletinin liderini başkanını destekleyemeyecek kadar kör olmuş zavallılar var maalesef.



    Ulan sanıyor musunuz Erdoğan gidince onlar sizi kucaklayıp bağrına basacak. Bin senelik düşmanlarımız bizi yoketmeden durmaz. Siz ise bunlara tapıyorsunuz, yazık.



    Allah akıl fikir versin.
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 sa.
    Ermeniler hep birilerinin ipiyle hayata tutunmaya çalışıyorlar rusya Amerika olmasa Azeriler bilemiyorum Ermeniler için içinde bulundukları durum vahim.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 1 sa. (düzenlendi)
    günde 4 saat uyku, etrafı hainlerle dolu. sakın heybetli duruşunu bozma yiğidim, biliyoruz yoruldun ama bu dava sensiz olmaz. seni uyuşturucu bağımlısı diye sindirmeye çalıştılar ama bu halk senin kalbinin temiz olduğunu biliyordu, sana arka çıktı. tesla almak için kuyruklara girdi yetmedi starlink için türkiye'den milyonlarca talep geldi. dik dur yiğidim.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 52 dk. AMD Infinty Cache nedir? 1 sa. Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!" Sonraki Nano boyuttaki altın parçacıkları mezotelyoma tedavisinde kullanılabilir 1 sa. AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar 1 sa. Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı 2 sa. Microsoft para basmaya devam ediyor: Geçen yıla göre %30 daha yüksek kazanç 2 sa. iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir 3 sa. Bir çalışma, biyoplastiklerin normal plastikler kadar zehirli olduğunu ortaya koydu 3 sa. AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi 4 sa. iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor 4 sa. İşte PS5'in Türkçe dublajlı çıkış fragmanı 4 sa. realme 7 Pro incelemesi | Yeni orta sınıf telefon 4 sa. Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı 5 sa. PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı 5 sa. 29 Ekim coşkusu App Store ve Apple Music’te kutlanıyor 5 sa. Bateri olmadan da bateri çalabilirsiniz 6 sa. Facebook yeni bulut oyun servisinin testlerine başladı 6 sa. STM'nin Kamikaze İHA'sı Kargu Azerbaycan'da görüntülendi 7 sa. Makyajlı Jaguar E-Pace yenilenen yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı 7 sa. Apple videolardaki nesneleri daha iyi anlayacak 8 sa. Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" tanıtıldı 8 sa. Gerçek nesneleri Photoshop'a aktarabilen ClipDrop uygulaması yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sony Malezya Stüdyosu PlayStation'ın Çok Bilinen ve Çok Sevile...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Uncharted Filminden Sully'nin Olduğu İlk Görsel Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    💰 Dolar 8,28 - Euro 9,72 - Altın 500 | 28 EKİM 💰
    DH Forum
    iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu
    DonanımHaber
    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: ...
    DonanımHaber
    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız