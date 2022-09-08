Düşük güç modu önceki Apple Watch modellerine de gelecek

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Apple Watch 8 ve Apple Watch Ultra modelleri ile birlikte karşımıza çıkan düşük güç modunun başka hangi modellere de sunulacağı merakla bekleniyordu. Apple güncellemeyi oldukça geniş tutmaya çalışmış.

Apple Watch düşük güç modu ne zaman geliyor?

Apple Watch akıllı saatlerinin neredeyse iki katına kadar kullanım süresi kazanmasını sağlayacak olan düşük güç modu watchOS 9 güncellemesine entegre edilmiş durumda. Bu güncellemeyi alacak tüm saatlerde çalışacak.

Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı belli oldu 1 gün önce eklendi

12 Eylül itibariyle indirmeye sunulacak olan wathcOS 9 güncellemesi Apple Watch Series 4 ve sonraki tüm modeller ile uyumlu. Yani bu modellerin tamamı düşük güç moduna erişebilecek. Apple Watch modellerinin en büyük eleştiri noktası olan kullanım süresi de bu sayede biraz daha uzamış oluyor.

Apple Watch Series 8 modeli 18 saat olan pil ömrünü 36 saate çıkarabiliyor. Apple Watch Ultra ise 36 saatlik süresini 60 saate kadar uzatabiliyor. Önceki Apple Watch modellerinde de benzer artışlar yaşanacaktır.

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Eski Apple Watch modellerine düşük güç modu müjdesi