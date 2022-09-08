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    Düşük güç modu önceki Apple Watch modellerine de gelecek

    Apple Watch akıllı saatlerinin kullanım sürelerini neredeyse iki katına çıkarak düşük güç modu özelliği watchOS 9 ile önceki Apple Watch modellerine de sunulacak. 
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    Apple Watch
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    Apple Watch 8 ve Apple Watch Ultra modelleri ile birlikte karşımıza çıkan düşük güç modunun başka hangi modellere de sunulacağı merakla bekleniyordu. Apple güncellemeyi oldukça geniş tutmaya çalışmış.

    Apple Watch düşük güç modu ne zaman geliyor?

    Apple Watch akıllı saatlerinin neredeyse iki katına kadar kullanım süresi kazanmasını sağlayacak olan düşük güç modu watchOS 9 güncellemesine entegre edilmiş durumda. Bu güncellemeyi alacak tüm saatlerde çalışacak.

    12 Eylül itibariyle indirmeye sunulacak olan wathcOS 9 güncellemesi Apple Watch Series 4 ve sonraki tüm modeller ile uyumlu. Yani bu modellerin tamamı düşük güç moduna erişebilecek. Apple Watch modellerinin en büyük eleştiri noktası olan kullanım süresi de bu sayede biraz daha uzamış oluyor.

    Apple Watch Series 8 modeli 18 saat olan pil ömrünü 36 saate çıkarabiliyor. Apple Watch Ultra ise 36 saatlik süresini 60 saate kadar uzatabiliyor. Önceki Apple Watch modellerinde de benzer artışlar yaşanacaktır.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 11 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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