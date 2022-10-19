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    Ethereum akıllı sözleşmeleri XRP Ledger’a geliyor

    Peersyt Technology de EVM‘i Ripple’ın XRP Ledger’ına (XRPL) entegre eden bir yan zincir projesini açıkladı.                                                            
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    Ethereum akıllı sözleşmeleri XRP Ledger’a geliyor Tam Boyutta Gör

    Kısa bir süre önce Peersyt Technology tarafından paylaşılan duyuruya göre, Ethereum Sanal Makinası (EVM) uyumlu bir zincir ile XRPL Devnet arasında bir köprü oluşturacak. Böylece geliştiriciler her iki ağ arasında seçim yapmak zorunda kalmadan işlemlerini gerçekleştirebileceklerdi.

    Peersyt Technology, EVM‘i Ripple’ın XRP Ledger’ına (XRPL) entegre eden bir yan zincir projesini duyurdu. Bu gelişme, geliştiricilerin XRPL’ye akıllı sözleşme yeteneği sunarken, XRPL’nin daha hızlı ve ucuz işlem özelliğine kolayca erişebileceği anlamına geliyor.

    Ethereum Blockchain ağı oldukça önemli bir konuma sahip. Özellikle DeFi ve NFT‘ler söz konusu olduğunda Ethereum ağı üzerindeki akıllı sözleşmeler çok daha önem kazanıyor. Bununla birlikte geliştiricilerin yerel token olarak XRP’yi kullanırken akıllı sözleşmeler oluşturabilmesi de mümkün olacak. Projenin paylaştığı detaylara göre yan zincir saniyede 1.000 işlem (TPS) gerçekleştirebilecek. Yan zincir; Metamask, Remix ve Truffle gibi Ethereum uygulamalarıyla da uyumlu olacak.

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