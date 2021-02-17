Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz”

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Özellikle kişisel verilerin gizliliği ve manipülasyon haberlerin yayılması konusunda Facebook oldukça eleştiriliyor. Ne var ki bunu yüksek perdeden dile getiren Tim Cook sosyal ağın hedefi haline geldi.

Zuckerberg talimat verdi

Apple ile Facebook arasındaki gerilim aslında Cambridge Analytica skandalına kadar gidiyor. Tim Cook o dönem Facebook’un patronu olsa kesinlikle böyle bir duruma düşmeyeceğini ve sosyal ağın kişisel verilere erişim konusunda hassasiyet göstermediğini dile getirmişti.

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Yakın dönemde yine manüpilasyon ve komplo teorileri konusunda Tim Cook’un eleştirileri olmuştu. iOS 14 ile birlikte veri etiketlerinin getirilmesi ve kullanıcının iznine bağlanması bardağı taşıran son damla oldu.

Süreç içerisinde Tim Cook ve Mark Zuckerberg zaman zaman bir araya geldi ancak bir uzlaşma sağlanamadı. Facebook bir süre önce de veri kullanımı konusunda Apple’ı eleştirmiş ancak bir sonuç alamamıştı.

Şirket içerisinde gelen bilgiler Zuckerberg’in çok hırslandığını gösteriyor. Bir dönem çalışanlarına Apple’a acı çektirmek gerektiğini ifade eden milyarder CEO ayrıca Tim Cook’un açıklamalarını da samimiyetsiz bulmuş.

Özellikle veri kullanım izinlerinin reklam gelirlerine darbe vuracak olması Zuckerberg’i kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz aylarda Epic Games tarafından açılan davaya taraf olan Facebook büyük bir lobi faaliyetine de başladı.

Zuckerberg ayrıca önemli senatörler ve rekabet kurulu yöneticileri ile bir araya gelerek Apple’a karşı bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyada amaç Apple’a geri adım attırmak ve özellikle uygulama sözleşmeleri konusunda avantaj elde etmek. Bununla birlikte Apple da kurallarını daha fazla sıkılaştıracak gibi görünüyor.

https://www.engadget.com/facebook-apple-mark-zuckerberg-report-210128619.html

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