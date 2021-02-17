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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz”

    Apple’ın son dönemde katı kurallar koyarak iyice köşeye sıkıştırdığı Facebook; lobi kampanyasına başlıyor. Zuckerberg yaptıklarının karşılığında Apple’ın acı çekmesini istiyor.
    17 Şubat 2021, 15:05 (13 sa.)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz”
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    Özellikle kişisel verilerin gizliliği ve manipülasyon haberlerin yayılması konusunda Facebook oldukça eleştiriliyor. Ne var ki bunu yüksek perdeden dile getiren Tim Cook sosyal ağın hedefi haline geldi.

    Zuckerberg talimat verdi

    Apple ile Facebook arasındaki gerilim aslında Cambridge Analytica skandalına kadar gidiyor. Tim Cook o dönem Facebook’un patronu olsa kesinlikle böyle bir duruma düşmeyeceğini ve sosyal ağın kişisel verilere erişim konusunda hassasiyet göstermediğini dile getirmişti.

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    Yakın dönemde yine manüpilasyon ve komplo teorileri konusunda Tim Cook’un eleştirileri olmuştu. iOS 14 ile birlikte veri etiketlerinin getirilmesi ve kullanıcının iznine bağlanması bardağı taşıran son damla oldu.

    Süreç içerisinde Tim Cook ve Mark Zuckerberg zaman zaman bir araya geldi ancak bir uzlaşma sağlanamadı. Facebook bir süre önce de veri kullanımı konusunda Apple’ı eleştirmiş ancak bir sonuç alamamıştı.

    Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz”

    Şirket içerisinde gelen bilgiler Zuckerberg’in çok hırslandığını gösteriyor. Bir dönem çalışanlarına Apple’a acı çektirmek gerektiğini ifade eden milyarder CEO ayrıca Tim Cook’un açıklamalarını da samimiyetsiz bulmuş.

    Özellikle veri kullanım izinlerinin reklam gelirlerine darbe vuracak olması Zuckerberg’i kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz aylarda Epic Games tarafından açılan davaya taraf olan Facebook büyük bir lobi faaliyetine de başladı.

    Zuckerberg ayrıca önemli senatörler ve rekabet kurulu yöneticileri ile bir araya gelerek Apple’a karşı bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyada amaç Apple’a geri adım attırmak ve özellikle uygulama sözleşmeleri konusunda avantaj elde etmek. Bununla birlikte Apple da kurallarını daha fazla sıkılaştıracak gibi görünüyor.



    https://www.engadget.com/facebook-apple-mark-zuckerberg-report-210128619.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yanfo (Yavuz ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İki büyük şirketi de sevmiyorum. Ancak bu tartışmada Apple, verilerinin korunması ve paylaşılması konularında müşterilerinin daha fazla söz sahibi olmasını istiyor gibi.
    İki büyük şirketi de sevmiyorum. Ancak bu tartışmada Apple, verilerinin korunması ve paylaşılması konularında müşterilerinin daha fazla söz sahibi olmasını isti...
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    java (Kaya Kaya) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu heriften hiç hoşlanmıyorum... Ayrıca Apple'a hiçbir şey yapamaz...
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adam açık açık donunuza kadar her şeyinizi izlerim diyor, birde utanmadan acı çektirmek istiyormuş ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın sibop..Apple’ı güçsüz sandı keko..
    Adam açık açık donunuza kadar her şeyinizi izlerim diyor, birde utanmadan acı çektirmek istiyormuş ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın sibop..Apple’ı güçsüz sa...
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    Yanıtla +23
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    B bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    herkes apple ye karşı ayakta duramaz demişte, adam zaten tek başına durmaya çalışmıyor. apple tamamen kendi üretimlerini ve uygulamalarını kullanmaya çalıştığından ötürü arkasına destek alabileceği çok fazla firma yok ancak facebook tarafında baya fazla firma var..


    kısacası 1 adama karşı 50 adam gibi bir şey bu.
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    İ İNDİRİM SEYYAHI 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence şu kendisi feci şekilde acı çekiyor
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    CoreXXX (fatih tat) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    B*klu çamurluya gülüyor hesabı
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    4 435 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zükerberg ‘in hiç bir programını kullanmıyorum ve gizlilikle ilgili bilgilendirmeyi prensip haline getirdiği için Apple ‘I takdir ettim. Elbette bir uygulamayı indirirken neye eriştiğini bilmek kullanıcı olarak hakkım.
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    xenix 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullandığı pc nin kamerasını bantlayan zükürberk fb kullanıcılarının eline bantı veren Apple kızmış 💀
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    elophidae (Yavuz Ell) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu mark niye kendini yoruyor ki. Madem bu kadar acı çektirmek istiyor çeksin Facebook’u iOS ortamından.

    Delikanlılığını görelim.
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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple markasını hiç sevmeyen birisi olarak ciddi şekilde taktirimi kazandı Apple. markaya karşı gerçekten çok soğuktum ama artık marka daha samimi geliyor. Google dan bu konuda hiç ses seda yok. yaklaşık 1-2 hafta önce instagram'a bakarken aklıma birşey geldi hemen Google da aradım baktım kapattım tekrar instagramı açtım. instegram tabi hemen sayfayı yeniliyor yenileyince direk aradığım şeyin reklamı çıktı şok oldum. telefon dinleyerek reklam algılama olayını artık biliyoruz ve bunu sesli olarak dile getirmedim ama reklam karşımda ortada işbirliği var sanırım. bu olay aslında Google'ın olaya bakış açısını da gösteriyor. İphone artık gözüme şirin gözükmeye başladı 
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    pilotaFerrari 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu Mark'a bi gün monte edecekler o gizlilik bilmemnelerini ama ne zaman.
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    cocainbar (Cocain bar) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kasiniyor oglan. Fb, whatsapp felan hepsini kaldircak apple storedan tim.
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    NAGİSA 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple optimizasyonu yapmasınlar android optimizasyonu yapsınlar bak nasıl acı çektiriyor.
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