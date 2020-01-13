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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Messenger'ın masaüstü uygulaması artık ses kliplerini destekliyor

    Sosyal medya devi Facebook, Windows 10 uygulamasını güncelledi. Bundan böyle artık listenizdeki kişilere ses klibi göndermeniz mümkün olacak ve uygulamadaki yenilikler bununla sınırlı değil.
    1 hf.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook Messenger'ın masaüstü uygulaması artık ses kliplerini destekliyor
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    Facebook, Windows 10 uygulamalarına düzenli olarak güncelleme yapan birkaç şirketten biri diyebiliriz. Sosyal medya devi yakın zamanda Messenger masaüstü uygulamasına önemli bir güncelleme yaptı.

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    Birçok yenilik geldi

    Facebook Messenger'ın Windows 10 versiyonunu 310.9.109.0 sürümüne yükselten güncelleme ile birlikte artık Messenger Masaüstü uygulamasından ses klipleri göndermeniz mümkün hale getirildi. Test sürecini geçen bu özelliğin şimdi tüm kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Uygulamaya gelen diğer özellikler ise şu şekilde:

    • Hiçbir mesajı kaçırmamak için bildirim alın
    • Canlı bir kutucukla sizi bekleyen mesajlarınız olduğunda görün
    • Fotoğraf, video, GIF ve daha fazlasını gönderin
    • Çıkartmalarla konuşmalarınızı canlandırın
    • Kullanıcıların mesajlarınızı ne zaman gördüğünü bilin
    • En çok mesaj gönderdiğiniz kişiler için gruplar oluşturun; bunlara ad verin ve grup fotoğrafları ayarlayın
    • İleti veya fotoğrafları, konuşmada olmayan kişilere iletme
    • Hızlı bir şekilde geri dönmek için kişi ve grupları arayın

    Facebook kısa süre önce Messenger masaüstü uygulamasında bazı kullanıcı arayüzü değişiklikleri yaparak şu özellikleri de eklemişti: Karanlık Mod, yeni simge, dosya gönderme yeteneği, tam ekran modu ve güncellenmiş ifadeler. Tüm bu yeni özellikleri kullanabilmek için Facebook Messenger uygulamanızı güncel olduğundan emin olun.



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    eaglepaw_1903 5 sa.
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    koskoca_BK 1 hf.
    oo iyi oldu, hala masaüstü messenger kullanan 8 kişi eminim bundan çok faydalanacaktır.
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