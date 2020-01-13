Facebook Messenger'ın masaüstü uygulaması artık ses kliplerini destekliyor

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Facebook, Windows 10 uygulamalarına düzenli olarak güncelleme yapan birkaç şirketten biri diyebiliriz. Sosyal medya devi yakın zamanda Messenger masaüstü uygulamasına önemli bir güncelleme yaptı.

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Birçok yenilik geldi

Facebook Messenger'ın Windows 10 versiyonunu 310.9.109.0 sürümüne yükselten güncelleme ile birlikte artık Messenger Masaüstü uygulamasından ses klipleri göndermeniz mümkün hale getirildi. Test sürecini geçen bu özelliğin şimdi tüm kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Uygulamaya gelen diğer özellikler ise şu şekilde:

Hiçbir mesajı kaçırmamak için bildirim alın

Canlı bir kutucukla sizi bekleyen mesajlarınız olduğunda görün

Fotoğraf, video, GIF ve daha fazlasını gönderin

Çıkartmalarla konuşmalarınızı canlandırın

Kullanıcıların mesajlarınızı ne zaman gördüğünü bilin

En çok mesaj gönderdiğiniz kişiler için gruplar oluşturun; bunlara ad verin ve grup fotoğrafları ayarlayın

İleti veya fotoğrafları, konuşmada olmayan kişilere iletme

Hızlı bir şekilde geri dönmek için kişi ve grupları arayın

Facebook kısa süre önce Messenger masaüstü uygulamasında bazı kullanıcı arayüzü değişiklikleri yaparak şu özellikleri de eklemişti: Karanlık Mod, yeni simge, dosya gönderme yeteneği, tam ekran modu ve güncellenmiş ifadeler. Tüm bu yeni özellikleri kullanabilmek için Facebook Messenger uygulamanızı güncel olduğundan emin olun.

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