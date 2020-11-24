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    Facebook'tan İzmir'e yaklaşık 1 milyon liralık deprem desteği

    Facebook, İzmir depreminde evinden mahrum kalan vatandaşlara kira desteğinde bulunuyor. Ayrıca AFAD, Kızılay ve AKUT'a reklam desteğinde bulunacak.
    41 dk.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook'tan İzmir'e yaklaşık 1 milyon liralık deprem desteği
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    İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından bölgeye destekler sürüyor. Teknoloji devi Facebook, depreme kayıtsız kalmadı ve yaklaşık 1 milyon TL değerindeki bağış desteğini açıkladı.

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    Facebook, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Kira Bir Yuva” projesine 775 bin TL’lik destekte bulunacak. Bağış işleminin daha şeffaf olması için Açık Açık Derneği aracılığıyla para aktarımı yapılacak.

    Bunun yanı sıra Facebook deprem sonrası süreç ve vatandaşları bilgilendirilmesi için reklam desteğinde bulunuyor. Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İhtiyaç Haritası’nın deprem sonrası süreçle ilgili çevrimiçi kampanyalarına destek olmak üzere 147 bin TL’lik reklam kredisi hediye edilecek.

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    Facebook’un Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “İzmir’de yaşanan trajedi bizlere özel sektör, kamu sektörü ve tüm bireyler el ele verdiğinde neler yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattı. Biz de Facebook olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmak için adımlar atıyor, topluluğumuzun ihtiyaç zamanında birbirine yardımcı olmasını kolaylaştıracak araçlar geliştirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bağlantı kurmak, paylaşım yapmak ve büyümek için hizmetlerimize ihtiyaç duyan topluluğumuzun yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    eAkman (hic yok) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Parayi yanlis yere gondermissiniz. baskan iban vermisti, oraya yatacak paralar.
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