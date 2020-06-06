Facebook'un Android sürümü karanlık mod ve COVID-19 takibi özelliği alacak

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Facebook Lite , Instagram ve WhatsApp yani Facebook'a ait tüm bu uygulamalar karanlık mod özelliği aldı. Ancak temel Facebook uygulamasında hala eksikler mevcuttu. Ancak 9to5Google tarafından elde edilen ekran görüntüleri Facebook Android uygulamasının karanlık mod özelliğinin neredeyse tamamlandığını gösteriyor.

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Yakın bir zamanda kullanıma sunulması bekleniyor

Sızan ekran görüntüleri, UI öğeleri için koyu gri renk şeması ve Facebook uygulamasında siyah bir arka plan gösteriyor. Ek olarak, kullanıcılar manuel olarak etkinleştirme veya telefonlarındaki varsayılan sistem ayarlarına göre karanlık ve açık tema arasında otomatik olarak geçiş yapma seçeneğine sahip olacaklar. Ne yazık ki Facebook uygulaması için bu özelliğin ne zaman geleceği belirsiz.

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Ortaya çıkarılan bir diğer önemli özelliğin ise kullanıcılara koronavirüs enfeksiyon vakalarının sayısını anlatacak yerel bir COVID-19 takip bölümü olduğu göze çarpıyor. Bu kısımdan da net olarak onaylanmış küresel çaptaki COVID-19 vakaları ve istatistikleri grafik olarak takip edilebilecek. Ayrıca dijital refah olarak adlandırılan ve Facebook'ta geçirdiğiniz süreyi takip etmenizi sağlayan kısmın ise kart görünümüne güncelleneceğini de belirtelim.

https://9to5google.com/2020/06/05/facebook-android-dark-mode-coronavirus-more/

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