Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı

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Facebook yöneticilerinin 2018 yılındaki e-posta görüşmeleri ortaya çıktı. Bu e-postalar arasında Türkiye’nin YPG’nin Facebook hesabının engellenmesi talebi hakkındaki şirket içi yazışmalar da yer alıyor. Facebook, Türkiye’de erişim yasağına mağruz kalmamak için YPG hesabına kısmi erişim yasağı uyguladı.

YPG, ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendirilmiyor. Facebook bu nedenle Türkiye’nin talebine ilk olarak temkinli yaklaşıyor fakat sonrasında Türkiye’nin isteğini yerine getirmeyi tercih ediyor. Ancak YPG sayfasına coğrafi erişim engeli uygulanmış yani sadece Türkiye'den erişime engellendi.

Türkiye, YPG'ye erişim engeli talebini 2018’deki Afrin Operasyonu sırasında Facebook'a iletmişti. Facebook Küresel Politikalar Birimi Ekipleri bu konuyu talebi değerlendirmeye almış ve Facebook Küresel Politikalar Sorumlusu Joel Kaplan’a şu e-postayı göndermiş:

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“Bir hükümetin yasadışı olarak ilan ettiği muhalif bir grubun içeriğine coğrafi erişim engeli uygulayacağımıza dair emsal oluşturmaktan çekiniyoruz. Fakat YPG’nin Türkiye sınırları dışında olsa da Türk ordusuyla silahlı çatışmaya girmesi, bu konudaki çekincelerimizi hafifletiyor. Eğer Türkiye’nin talebini yerine getirmediğimizde Facebook’a erişim yasağı gelme ihtimali artarsa, hemen YPG’nin FB sayfasını Türkiye'den erişime kapatırız. Yine de bu karar, risksiz bir karar olmayacak. Türkiye dışındaki aktivistler muhtemelen bu kararımızı fark edecek. Kısıtlama politikamızı eleştiren tepkiler ortaya çıkabilir.”

Joel Kaplan, ekibin bu tavsiyesi üzerine Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg’e danıştı ve şunları söyledi:

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“Türkiye Devleti’nden YPG örgütünün FB sayfasının kapatılması talebi aldık. Benim, Elliot’un ve ekip arkadaşlarımın tavsiyesi şöyle… Türkiye, Facebook’un yasaklanmaya yönelik girişimde bulunana kadar Facebook’taki YPG sayfası hakkında işlem yapmayalım. Hükümet Facebook’u engellemeye yönelik girişimde bulunursa hızlıca YPG’nin FB sayfasını kısmi erişim yasağı uygular ve sayfayı Türkiye’den erişime kapatırız. Bu düşüncemizde problem olduğunu düşünüyorsanız lütfen bana bildirin”

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Facebook’un COO’su yani 2 numaralı yöneticisi Sheryl Sandberg; yanıt olarak, “Bence sıkıntı yok…” dedi. Her iki e-postanın CC bölümünde yer alan FB CEO’su Mark Zuckerberg, Sandberg’in bu yanıtına ekleme yapma gereği duymadı.

Bu yazışmaların sonrasında Türkiye, erişim engeli talebini bu defa Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yazılı ve resmi bir şekilde Facebook’a iletti. Facebook, Türkiye’nin talebini yerine getirdi.

Türkiye’den YPG sayfasında girdiğinizde “Bu sayfaya ulaşılamıyor. Bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir.” uyarısı ile karşılaşıyoruz. Diğer ülkelerde herhangi bir kısıt uygulanmıyor, tüm paylaşımlar görüntülenebiliyor.

Facebook, Türkiye’ye yönelik silahlı saldırıda bulunan YPG terör örgütünü tüm dünyada engellemek yerine sadece Türkiye’de engelledi ama bu bile Facebook’un yurt dışında tepki görmesine neden oldu. Yabancı haber kaynaklarına baktığımızda Facebook, sanki masum bir grubun içeriğini sansürlemiş gibi lanse ediliyor. Oysa YPG bir terör örgütü. Facebook tamamen engelleyebilirdi.

Facebook sözcüsü Andy Stone, alınan kararla ilgili olarak, “Biz olabildiğinde çok insanın fikrine değer veriyoruz. Facebook Topluluk Standartları’mızı ihlal etmese bile yerel yasalara göre paylaşımlara kısıtlamalar uygulayabiliyoruz. Bu yaşanan olayda hükümetin içeriği kaldırma talebine ve uluslararası insan hakları taahhütlerimize dayanarak karar aldık.” dedi.

Ayrıca Bkz. "Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı"

Facebook, Türkiye'ye temsilci atadı

Facebook, ülkemizdeki sosyal medya yasası gereğince Türkiye'de tüzel bir kişiliği temsilci belirledi. Türkiye devletinden gelen içerik kaldırma taleplerine yanıt verecek. Bunu yaparken Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığını sürdürecek.

https://www.propublica.org/article/sheryl-sandberg-and-top-facebook-execs-silenced-an-enemy-of-turkey-to-prevent-a-hit-to-their-business

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