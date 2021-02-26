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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı

    Facebook yöneticilerinin internete sızan e-postalarına göre Facebook, YPG sayfasının tamamen engellemek yerine epey temkinli davranmış. Sayfayı sadece Türkiye'den erişime engellemeyi tercih etmiş.
    26 Şubat 2021, 20:35 (8 sa.)
    2,1b
    6
    14
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    10

    Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı
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    Facebook yöneticilerinin 2018 yılındaki e-posta görüşmeleri ortaya çıktı. Bu e-postalar arasında Türkiye’nin YPG’nin Facebook hesabının engellenmesi talebi hakkındaki şirket içi yazışmalar da yer alıyor. Facebook, Türkiye’de erişim yasağına mağruz kalmamak için YPG hesabına kısmi erişim yasağı uyguladı.

    YPG, ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendirilmiyor. Facebook bu nedenle Türkiye’nin talebine ilk olarak temkinli yaklaşıyor fakat sonrasında Türkiye’nin isteğini yerine getirmeyi tercih ediyor. Ancak YPG sayfasına coğrafi erişim engeli uygulanmış yani sadece Türkiye'den erişime engellendi.

    Türkiye, YPG'ye erişim engeli talebini 2018’deki Afrin Operasyonu sırasında Facebook'a iletmişti. Facebook Küresel Politikalar Birimi Ekipleri bu konuyu talebi değerlendirmeye almış ve Facebook Küresel Politikalar Sorumlusu Joel Kaplan’a şu e-postayı göndermiş:

    Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı
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    “Bir hükümetin yasadışı olarak ilan ettiği muhalif bir grubun içeriğine coğrafi erişim engeli uygulayacağımıza dair emsal oluşturmaktan çekiniyoruz. Fakat YPG’nin Türkiye sınırları dışında olsa da Türk ordusuyla silahlı çatışmaya girmesi, bu konudaki çekincelerimizi hafifletiyor. Eğer Türkiye’nin talebini yerine getirmediğimizde Facebook’a erişim yasağı gelme ihtimali artarsa, hemen YPG’nin FB sayfasını Türkiye'den erişime kapatırız. Yine de bu karar, risksiz bir karar olmayacak. Türkiye dışındaki aktivistler muhtemelen bu kararımızı fark edecek. Kısıtlama politikamızı eleştiren tepkiler ortaya çıkabilir.”

    Joel Kaplan, ekibin bu tavsiyesi üzerine Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg’e danıştı ve şunları söyledi:

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    Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı
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    “Türkiye Devleti’nden YPG örgütünün FB sayfasının kapatılması talebi aldık. Benim, Elliot’un ve ekip arkadaşlarımın tavsiyesi şöyle… Türkiye, Facebook’un yasaklanmaya yönelik girişimde bulunana kadar Facebook’taki YPG sayfası hakkında işlem yapmayalım. Hükümet Facebook’u engellemeye yönelik girişimde bulunursa hızlıca YPG’nin FB sayfasını kısmi erişim yasağı uygular ve sayfayı Türkiye’den erişime kapatırız. Bu düşüncemizde problem olduğunu düşünüyorsanız lütfen bana bildirin”

    Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı
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    Facebook’un COO’su yani 2 numaralı yöneticisi Sheryl Sandberg; yanıt olarak, “Bence sıkıntı yok…” dedi. Her iki e-postanın CC bölümünde yer alan FB CEO’su Mark Zuckerberg, Sandberg’in bu yanıtına ekleme yapma gereği duymadı.

    Bu yazışmaların sonrasında Türkiye, erişim engeli talebini bu defa Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yazılı ve resmi bir şekilde Facebook’a iletti. Facebook, Türkiye’nin talebini yerine getirdi.

    Türkiye’den YPG sayfasında girdiğinizde “Bu sayfaya ulaşılamıyor. Bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir.” uyarısı ile karşılaşıyoruz. Diğer ülkelerde herhangi bir kısıt uygulanmıyor, tüm paylaşımlar görüntülenebiliyor.

    Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı

    Facebook, Türkiye’ye yönelik silahlı saldırıda bulunan YPG terör örgütünü tüm dünyada engellemek yerine sadece Türkiye’de engelledi ama bu bile Facebook’un yurt dışında tepki görmesine neden oldu. Yabancı haber kaynaklarına baktığımızda Facebook, sanki masum bir grubun içeriğini sansürlemiş gibi lanse ediliyor. Oysa YPG bir terör örgütü. Facebook tamamen engelleyebilirdi.

    Facebook sözcüsü Andy Stone, alınan kararla ilgili olarak, “Biz olabildiğinde çok insanın fikrine değer veriyoruz. Facebook Topluluk Standartları’mızı ihlal etmese bile yerel yasalara göre paylaşımlara kısıtlamalar uygulayabiliyoruz. Bu yaşanan olayda hükümetin içeriği kaldırma talebine ve uluslararası insan hakları taahhütlerimize dayanarak karar aldık.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı"

    Facebook, Türkiye'ye temsilci atadı

    Facebook, ülkemizdeki sosyal medya yasası gereğince Türkiye'de tüzel bir kişiliği temsilci belirledi. Türkiye devletinden gelen içerik kaldırma taleplerine yanıt verecek. Bunu yaparken Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığını sürdürecek.



    https://www.propublica.org/article/sheryl-sandberg-and-top-facebook-execs-silenced-an-enemy-of-turkey-to-prevent-a-hit-to-their-business Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    C cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Facebook kadar aşağılık bi şirket yok
    Yanıtla +35
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    M mamoo 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    amerika dünyanın teröristidir.
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    Cool Storm (Cool Storm) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa ve Amerika hem terörizme karşıyız diyen hem de terörizmi besleyerek ondan çıkar sağlayan ülkelerle dolu. Bunun başında da ABD geliyor.
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    dgnzcn 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PKK yada YPG sadece Amerika ve Avrupa için değil CHP ve onun gizli ortağı HDP içinde terörist olarak görülmüyor zaten çok uzağa gitmeye gerek yok bence.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu beyin ağzından siz hiç PKK yada YPG terör örgütüdür şeklinde bir kelime duydunuz mu, senelerce kundaktaki bebekler çoluk çocuk kadın ve askerlerimiz vatandaşlarımız şehit edildi. Son dönemde de gara mağarasımıdır nedir orada da 13 savunmasız insan şehit edildi ve siz hiç CHP den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK yı bir kınama ya da şehitlere bir başsağlığı duydunuz mu acaba ben duymadım.
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    jubeii 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    sırf türkiye üçünü sınıf ülke diye, başka ülkelere terörist ihraç edemiyor diye, kendi çıkarlarını korumayı bırak kendi vatandaşlarını fişlemeyi tercih etti diye amerika avrupa terörist devlet değildir. adam olsaydınız da sizde kendi çıkarlarnızı koruyaydınız. ezikler.
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    C crow in cornfield 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar duygusal değil $$ olarak bakıyor . bu Kendi içimizde çözmemiz gereken bir olay zaten,adamlar neden karışsın? birde şunu düşünün, taliban yada ışıd yada ne zıkımsa amerikada parti kuruyor,devletten destek alıyor,seçimlere giriyor falan fıstık .... bir yanda da savaşıyorsun,bombalar patlıyor .... konunun kendi saçma sapan birşey .
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    D Dellialli 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Facebook`ta Atatürk'e hakaret Türkiye içinde yasaktı. Çünkü T.C. devletinin bu yönde talebi olmuştu. 2012 yılında bu geri çekildi. Yani devletler istemediği müddetçe o ülke için içeriklere müdahale edilmiyor.
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    sniper1.6 5 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Chiehsheshuai 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupalılarla sürekli iletişim halinde olanlar beni anlayacaktır Avrupalı cahil kadar ben cahil görmedim
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    Başbilen (kemal salkım) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerde petrol varsa orada özgürlük açlığı var diye gelen ABD'nin şirketinden ne beklenir ?
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    Başbilen (kemal salkım) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerde petrol varsa orada özgürlük açlığı var diye gelen ABD'nin şirketinden ne beklenir ?
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar böyle iki yüzlüler.. Fazla bir şey yazmaya gerek yok..
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    WB 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim teroristim kotu, seninki ozgurluk savascisi..
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