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    Facebook, Zelenski'nin deepfake videosunu kaldırdıklarını duyurdu

    Ukrayna devlet başkanı Zelenski'nin gerçekte yapmadığı bir konuşmanın yayınlanmasının ardından videonun deepfake olduğunun anlaşılmasıyla Facebook, videoyu platformdan kaldırdıklarını açıkladı.
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    Facebook, Zelenski'nin deepfake videosunu kaldırdıklarını duyurdu

    Facebook'un çatı şirketi Meta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukraynalılardan 'silah bırakmalarını' isteyen bir deepfake videoyu tespit ettiklerini ve platformdan kaldıklarını duyurdu.

    İlk olarak bir Ukrayna haber sitesinde yayınlandı

    Başkan Zelenski'nin deepfake videosu ilk olarak hacklendiği iddia edilen bir Ukraynalı haber sitesinde yer aldı ve video, kısa süre içerisinde hızla yayılmaya başladı. Videonun sahte olduğunun anlaşılmasının ardından sosyal medya platformları, videoyu kaldırmak için girişimlere başladılar.

    Meta'nın Güvenlik Politikası başkanı Nathaniel Gleicher: "Ekiplerimiz, Başkan Zelensky'nin hiç yapmadığı bir açıklamayı yayınladığını iddia eden bir deepfake videoyu tespit etti ve kaldırdı. Bu videoyu, yanıltıcı, manipüle edilmiş medyaya karşı politikamızı ihlal ettiği için hızla gözden geçirdik ve kaldırdık. Ayrıca diğer platformlardaki meslektaşlarımızı bilgilendirdik." açıklamalarında bulundu.

     

    Kendilerini 'mitleri ve söylentileri ayıklamak için saygın bir referans' olarak tanımlayan Snopes web sitesi, videonun kötü hazırlandığını belirtirken paylaşılan videoda Zelenski'nin kafasının boynuna tam oturmuyor gibi görünmesiyle birlikte videonun sahte olduğunu gösteren birkaç işareti paylaştı.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 23 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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