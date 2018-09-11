FIFA 19'da büyük indirim: PS4 fiyatı 209 TL'ye düştü (Güncelleme)

FIFA serisinin merakla beklenen yeni oyunu FIFA 19'un ülkemizdeki fiyatlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Oyunun Playstation Store fiyatı yaklaşık %40'lık bir indirimle 359 TL'den 209 TL'ye düştü.
EA, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tanıtım sırasında FIFA 19'un Türkiye fiyatlarını Standart Sürüm 359 TL, Şampiyonlar Sürümü 449 TL ve Ultimate Sürüm 499 TL olacak şekilde açıklamıştı. Üç aydır bu fiyatlardan ön sipariş alınan oyunun çıkışından hemen önce çok büyük bir indirime gidildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:
FIFA 19 Standart Sürüm (PS Store): 209 TL
FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü (PS Store): 269 TL
FIFA 19 Ultimate Sürüm (PS Store): 299 TL
Buna karşın oyunun Xbox Store ve Origin fiyatlarında ise henüz herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Standart sürümün satışları Xbox tarafında 358.50 TL, Origin platformunda ise 59.99 euro fiyatları üzerinden devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "FIFA 19 sistem gereksinimleri belli oldu"
Ayrıca FIFA 19'un demosu da 13 Eylül'de yayınlanıyor. PC, PS4 ve Xbox One platformlarında demoyu deneyebileceksiniz. Oyunun tam sürümü ise 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, 28 Eylül'de de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.
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EA, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tanıtım sırasında FIFA 19'un Türkiye fiyatlarını Standart Sürüm 359 TL, Şampiyonlar Sürümü 449 TL ve Ultimate Sürüm 499 TL olacak şekilde açıklamıştı. Üç aydır bu fiyatlardan ön sipariş alınan oyunun çıkışından hemen önce çok büyük bir indirime gidildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:
FIFA 19 Standart Sürüm (PS Store): 209 TL
FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü (PS Store): 269 TL
FIFA 19 Ultimate Sürüm (PS Store): 299 TL
Buna karşın oyunun Xbox Store ve Origin fiyatlarında ise henüz herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Standart sürümün satışları Xbox tarafında 358.50 TL, Origin platformunda ise 59.99 euro fiyatları üzerinden devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "FIFA 19 sistem gereksinimleri belli oldu"
Ayrıca FIFA 19'un demosu da 13 Eylül'de yayınlanıyor. PC, PS4 ve Xbox One platformlarında demoyu deneyebileceksiniz. Oyunun tam sürümü ise 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, 28 Eylül'de de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.
Güncelleme: Oyunun Playstation Store üzerindeki fiyatı maalesef tekrar 359 TL'ye yükseltildi.
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Evet hepimiz arkadaşında söylediği gibi bağımlı olmuşuz. Bencede doğru. Oyun oynamaya ne hakkınız var arkadaşlar. Lütfen herkesi topluca mezara girmeye davet ediyorum. Ayrıca son zamanlarda gördüğüm en boş mesajı yazdığı için arkadaşı kutluyorum.