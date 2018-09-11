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FIFA 19'da büyük indirim: PS4 fiyatı 209 TL'ye düştü (Güncelleme)

FIFA 19'un Playstation Store üzerindeki fiyatı büyük bir indirimle 209 TL olarak güncellendi. Bu haliyle şu anda Türkiye, FIFA 19'un en ucuz satıldığı ülke konumunda bulunuyor.
8 ay
26,9b
1
137
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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FIFA serisinin merakla beklenen yeni oyunu FIFA 19'un ülkemizdeki fiyatlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Oyunun Playstation Store fiyatı yaklaşık %40'lık bir indirimle 359 TL'den 209 TL'ye düştü.

EA, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tanıtım sırasında FIFA 19'un Türkiye fiyatlarını Standart Sürüm 359 TL, Şampiyonlar Sürümü 449 TL ve Ultimate Sürüm 499 TL olacak şekilde açıklamıştı. Üç aydır bu fiyatlardan ön sipariş alınan oyunun çıkışından hemen önce çok büyük bir indirime gidildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

FIFA 19 Standart Sürüm (PS Store): 209 TL
FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü (PS Store): 269 TL
FIFA 19 Ultimate Sürüm (PS Store): 299 TL

Buna karşın oyunun Xbox Store ve Origin fiyatlarında ise henüz herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Standart sürümün satışları Xbox tarafında 358.50 TL, Origin platformunda ise 59.99 euro fiyatları üzerinden devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "FIFA 19 sistem gereksinimleri belli oldu"
Ayrıca FIFA 19'un demosu da 13 Eylül'de yayınlanıyor. PC, PS4 ve Xbox One platformlarında demoyu deneyebileceksiniz. Oyunun tam sürümü ise 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, 28 Eylül'de de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.

Güncelleme: Oyunun Playstation Store üzerindeki fiyatı maalesef tekrar 359 TL'ye yükseltildi. 

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fhrstw 8 ay en beğenilen
Elin oğlu acıyorda indirim yapıyor bize. Cem uzan gibi oldum sıkılıyorum daralıyorum isyan ediyorum isyan.
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M-StayWithMe 8 ay Epsilon
60 dolar şuan da kaç TL ediyor haberin var mı? Millet 210’a sevinmeyecekte ne yapacak? Kardeşlikle alsan 105 liraya denk geliyorki bu bir sene oynayacağın bir oyun için gayet uygun bir fiyat. Asıl milleti bu fiyatlara sevindirenlere birşeyler söylemen lazım, oyunu bu fiyattan satın alanlara değil.
Evet hepimiz arkadaşında söylediği gibi bağımlı olmuşuz. Bencede doğru. Oyun oynamaya ne hakkınız var arkadaşlar. Lütfen herkesi topluca mezara girmeye davet ediyorum. Ayrıca son zamanlarda gördüğüm en boş mesajı yazdığı için arkadaşı kutluyorum.
60 dolar şuan da kaç TL ediyor haberin var mı? Millet 210’a sevinmeyecekte ne yapacak? Kardeşlikle alsan 105 liraya denk geliyorki bu bir sene oynayacağın bir ...
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Tommy Shelby 8 ay twitterkullanicisi
Umarım elinizde patlar
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1 Avatar
firefoxx 6 ay
ağırlıklı multiplayer oynama için orjinal fifa19 pc sürümü alacağım..
fifa orijinde 36 eur standart / 48 eur şampiyonlar ligi sürümü ilave 12 eur vermeye değer mi arkadaşlar? multiplayer oynama hususunda satın almada dikkat edeceğim husus var mı? 36 eur altında fiyat bulabileceğim yer varmıdır?
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snakefatih 6 ay
Kulak arkamız boş kaldı oraya da
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Ekrem71.5 6 ay
200 tl ye oyunmu olur derken şimdi büyük indirim rakamı oldu ne hallere düştük biz ya yazık günah.
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ulucz 8 ay
Konuya çok hakim değilim, lakin yukarıda attığım linklerde kafamı karıştırdı, orada online oynayamayanlar, DLC vs alamayanlar vardı.
Ayrıca neden o gün 209 TL den alanların oyun adının yanında (AR) yazarken, 359 dan alanların yanında (EU) yazıyor? :)
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ulucz 8 ay
Konuya çok hakim değilim, lakin yukarıda attığım linklerde kafamı karıştırdı, orada online oynayamayanlar, DLC vs alamayanlar vardı.
Ayrıca neden o gün 209 TL den alanların oyun adının yanında (AR) yazarken, 359 dan alanların yanında (EU) yazıyor? :)
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ulucz 8 ay
Herkese selamlar,
359 TL ye alınan FIFA 19 ların yanında (EU) yazarken, 209 TL ye alınanların yanında (AR) - (ALL REGIONS) yazıyor.
Bu AR ifadesi sebebiyle oyunun ABD dışında online oynanamayacağı veya TR desteği olmayacağı gibi ifadeler yer alıyor bir kaç yerde, bu konuda bilgisi olan lütfen paylaşabilir mi? Hele ki online oynayamayacaksak bir anlamı kalmıyor zaten, zaman dolmadan iade edelim.
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hagiosmann 8 ay ulucz
Canı sıkılan bir şeyler sallamış. ps4de bölge sınırlaması yok ki
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Tommy Shelby 8 ay ulucz
Online niye oynanmasın
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Boldrex 8 ay

Zamanında Alamadık!!!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kloveangel 8 ay
editör uyuma fiyat 359 şu an. kaldır şu haberi.
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DH Misafiri 8 ay
Paramız olsa bile pc kaldırmıyor ????????????
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onnow78 8 ay
Mehabalar,
Acaba elinde fifa 2019 ultimate edition' ın 299 TL olduğunu gösteren resim varmıdır.
oyunun ultimate edition' unu ön sipariş ile almıştım ve Sony' yi aradım. Bana bir mail attılar. bu mailde indirim olduğuna dair bir kanıt istiyorlar. bu ekran görüntüsü ile başvuru yaparsam aradaki farkı geri iade alacağım.
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batuak29 8 ay onnow78
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hurriyet:http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/fifa-19un-turkiye-fiyati-dustu-40953494
Milliyet:http://www.milliyet.com.tr/fifa-19-un-turkiye-fiyati-dustu-oyunhaberleri-haber-2740841
NTV:https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/fifa-19un-turkiye-fiyatina-indirim-geldi,CS3zn3LOi0G5b7OVicsn6A
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onnow78 8 ay onnow78
tamamdır buldum arkadaşlar
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yellow canary01 8 ay
her şeyi kilitleyen admin bu konuyu niye kitlemiyor
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