FIFA 19'da büyük indirim: PS4 fiyatı 209 TL'ye düştü (Güncelleme)

Ayrıca Bkz.

"FIFA 19 sistem gereksinimleri belli oldu"

Güncelleme: Oyunun Playstation Store üzerindeki fiyatı maalesef tekrar 359 TL'ye yükseltildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

FIFA serisinin merakla beklenen yeni oyunu FIFA 19'un ülkemizdeki fiyatlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Oyunun Playstation Store fiyatı yaklaşık %40'lık bir indirimleEA, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tanıtım sırasında FIFA 19'un Türkiye fiyatlarını Standart Sürüm 359 TL, Şampiyonlar Sürümü 449 TL ve Ultimate Sürüm 499 TL olacak şekilde açıklamıştı. Üç aydır bu fiyatlardan ön sipariş alınan oyunun çıkışından hemen önce çok büyük bir indirime gidildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:Buna karşın oyunun. Standart sürümün satışları Xbox tarafında 358.50 TL, Origin platformunda ise 59.99 euro fiyatları üzerinden devam ediyor.AyrıcaPC, PS4 ve Xbox One platformlarında demoyu deneyebileceksiniz. Oyunun tam sürümü ise 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, 28 Eylül'de de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.