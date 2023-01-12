Merakla beklenen Formula 1 Drive to Survive’ın 5. sezonundan ilk fragman geldi

- Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon da neler olacak?
- Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon ne zaman çıkacak?
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Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon da neler olacak?
F1 tutkunlarının bildiği gibi 2022 sezonunda son yılların en büyük regülasyon değişiklikleri yapıldı ve yer etkili araç dönemi başladı. F1’in 2022 sezonunda değişen kurallar ve araçlar beraberinde büyük bir merak duygusunu da getirdi zira bu dönemler her zaman sürprizle sahne olmuştur. Ve geçtiğimiz sezon da tarih tekerrür etmiş ve turbo hibrit döneminin yenilmez takımı Mercedes, sezona istediği gibi başlayamamıştı. Sezon boyunca dalgalanma sorunuyla uğraşan takım sadece bir kere zafer alabilmiş ve 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ilk defa bir sezonu galibiyet alamadan noktalamıştı.
F1 2022 sezonunun ortasına kadar Red Bull’dan Verstappen ve Ferrari’den Leclerc şampiyonluk için yoğun bir mücadele ortaya koydu ancak sezonun sonunda Verstappen ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Öte yandan geçtiğimiz sezonda takım arkadaşları arasında da büyük mücadelelere tanıklık etmiştik.
Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon ne zaman çıkacak?
Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon 24 Şubat 2023’te Netflix’te yayınlanacak. Serinin bu sezonunda sürücülerin ve takım patronlarının görüşlerini ve medyaya yansımayan detayları göreceğiz. Aynı zamanda medya mensuplarının da ince yorumları yine olaya biraz daha dram katacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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