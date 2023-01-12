Merakla beklenen Formula 1 Drive to Survive’ın 5. sezonundan ilk fragman geldi

Tam Boyutta Gör Netflix ve Formula 1 arasındaki işbirliğin meyvesi olan Formula 1: Drive to Survive, tüm dünyaya F1 sporunu sevdirmeye devam edecek gibi duruyor. Zira kısa bir süre önce Netflix, Formula 1: Drive to Survive 5. sezonuna ait ilk fragmanı yayınladı.

Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon da neler olacak?

F1 tutkunlarının bildiği gibi 2022 sezonunda son yılların en büyük regülasyon değişiklikleri yapıldı ve yer etkili araç dönemi başladı. F1’in 2022 sezonunda değişen kurallar ve araçlar beraberinde büyük bir merak duygusunu da getirdi zira bu dönemler her zaman sürprizle sahne olmuştur. Ve geçtiğimiz sezon da tarih tekerrür etmiş ve turbo hibrit döneminin yenilmez takımı Mercedes, sezona istediği gibi başlayamamıştı. Sezon boyunca dalgalanma sorunuyla uğraşan takım sadece bir kere zafer alabilmiş ve 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ilk defa bir sezonu galibiyet alamadan noktalamıştı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Ferrari uzun bir süreden sonra tekrardan şampiyonluk için savaşacak konuma gelmiş ve sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Diğer yandan Red Bull ve Max Verstappen de yine sezon başında hız olarak güçlü olsa da dayanıklılık sorunları ile ter dökmüştü. Benzer dayanıklılık sorunları Ferrari’de de yer almaktaydı.

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F1 2022 sezonunun ortasına kadar Red Bull’dan Verstappen ve Ferrari’den Leclerc şampiyonluk için yoğun bir mücadele ortaya koydu ancak sezonun sonunda Verstappen ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Öte yandan geçtiğimiz sezonda takım arkadaşları arasında da büyük mücadelelere tanıklık etmiştik.

Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon ne zaman çıkacak?

Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon 24 Şubat 2023’te Netflix’te yayınlanacak. Serinin bu sezonunda sürücülerin ve takım patronlarının görüşlerini ve medyaya yansımayan detayları göreceğiz. Aynı zamanda medya mensuplarının da ince yorumları yine olaya biraz daha dram katacak.

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Formula 1: Drive to Survive 5. sezon için ilk fragmanı yayınlandı