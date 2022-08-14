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    Fortnite Eminem konserine ev sahipliği yapabilir

    Dünyanın en popüler oyunlarından olan Fortnite, oyun içi etkinlikleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Oyun içerisindeki ipuçları, yakında gerçekleşecek bir Eminem konserini doğrular nitelikte.
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    Fortnite'a Eminem etkinliği geliyor olabilir
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    Dünyanın en popüler oyunlarından olan Fortnite, oyun içerisinde gerçekleştirdiği etkinlikler ve lisans anlaşmaları ile oyun dünyasının şeklini değiştirmeye devam ediyor. Daha önce Travis Scott ve Ariana Grande konserlerine ev sahipliği yapan oyun, yakında Eminem konserine de ev sahipliği yapabilir.

    Eminem etkinliği ufukta göründü

    Marvel, Disney ve DC gibi markalar dışında Christopher Nolan ve J.Balvin gibi önemli isimlerle de anlaşmalar yapmış olan Epic Games, yeni bir iş birliğine hazırlanıyor. Fortnite oyuncuları, geçtiğimiz günlerde oyun içi radyosu olan ICON radyo istasyonunda yalnızca Eminem şarkılarının çalmaya başladığını fark etti. Godzilla (ft. Juice WRLD), Venom, Berzerk, Survival ve Monster gibi sevilen şarkıların da ICON radyosunda çaldığı belirtiliyor.

    Epic Games, konu üzerinde bir açıklama yapmadı ancak Twitter kullanıcıları, Fortnite’ta Eminem ile alakalı büyük bir etkinliğin gerçekleşeceğini belirtiyor. Travis Scott ve Ariana Grande konserlerine ev sahipliği yapmış oyun, büyük ihtimalle yakında Eminem hayranlarına da benzer bir deneyim sunacak.

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