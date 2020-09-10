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    Fortnite oyununa Apple kimliği ile giriş kaldırılıyor

    Fortnite oyununa Apple kimliğiniz ile giriş yapıyorsanız acil bir şekilde hesabınız bir email ve şifre ile güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde kayıtlarınıza ulaşamayabilirsiniz.
    1 gün
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite oyununa Apple kimliği ile giriş kaldırılıyor
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    Epic Games’in Fortnite oyununda kendi ödeme yöntemini kullanmak istemesi sonrasında Apple ile başlayan kavgası büyüyerek devam ediyor. Karşılıklı suçlama ve tazminat talepleriyle açılan davanın ardından Apple yavaş yavaş Fortnite oyunundaki tüm izlerini siliyor.

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    Apple kimliği ile giriş kalkıyor

    Apple kural ihlali yapıldığını belirterek önce Epic Games’in geliştirici hesabını ve oyunlarını mağazadan kaldırmıştı. Sonrasında Unreal Engine motoruna erişimi de engellemişti. Şimdi sıra Apple kimliğinde.

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    Adeta herhangi bir şekilde kolaylık sağlamamak istercesine ardı ardına yasaklar koyan Apple bu kez Fortnite oyununa Apple kimliği ile girişi engelliyor. 11 Eylül itibariyle Fortnite oyununa Apple kimliği ile girilemeyecek.

    Apple cihaz sahiplerinin kolay bir şekilde oyuna giriş yapmasını sağlayan Apple kimliğinin kaldırılması haliyle yine oyunculara külfet olacak. Apple ID sayesinde kullanıcılar email veya şifre almak zorunda kalmıyordu. Şimdi ise bir email ve şifre ile Fortnite hesaplarını güncellemeleri gerekiyor zira Apple ID ile ilişkili kayıtlara ulaşmak mümkün olmayacak.



    https://www.polygon.com/2020/9/9/21429103/epic-games-apple-lawsuit-fortnite-apple-id-cut-off-september-11 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sadrag 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Benim anlamadığım, bir kısım insanların "%30 çok fazla" diye Apple ı haksız görmesi. Yani %5 olsa sesini çıkarmayacak bu tayfa. Garip..



    Ayrıca da, Apple sonuna kadar haklı bana göre. Bu pazarı ben oluşturduysam kurallarını da ben koyarım. Ha, beğenmiyor musun? İşte hendek işte deve.. Gider nerede istiyorsan açarsın tezgahını..



    Ek bilgi: Ben uzun zamandır mobil ve PC oyun geliştiriyorum. Gerek Google yada Apple, gerekse de Steam, %30 u şak diye bizden de kesiyor hepsi. (Hatta Apple, hesap işletim ücreti gibi, her yıl 100$ ı söke söke alır) Ama hep aklıma gelen şudur; kaldır bakalım bu platformları, ne halta yarayacaktı benim oyunlar o zaman? Az biraz detaylı düşünmek gerek..
    Benim anlamadığım, bir kısım insanların "%30 çok fazla" diye Apple ı haksız görmesi. Yani %5 olsa sesini çıkarmayacak bu tayfa. Garip.. Ayrı...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 20 sa.
    Epic in yerinde olsam unreal engine ın apple ile ilişkisini komple keserdim. geliştiriyorsanız benim izin verdiğim platformlara geliştirin yoksa geliştirmeyin derdim. sonuçta sadece mac ve ios için kullanılmıyor bu platform. microsoft bile çıkıp unreal engine ın kaldırılmasına olumsuz görüş bildiriyorsa kesin çıkmak daha hayrına olur epic in :))
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    emre1393 (Emre K......) 1 gün
    apple haklı diyenler hisse sahibi sanırım. yoksa 2 trilyon dolarlık şirketi savunmalarının başka mantıklı bir açıklaması yok.
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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 1 gün emre1393
    Sen de terrsini yapıyorsan diğerlerinde hisse sahibisin galiba. Bir de böyle bak olaya.
    Herkes burada doğruyu yanlışı ayırt edebilecek durumda.
    Epic haklı olsaydı onu savunurdum ama "malesef" apple bu konuda haklı. Yönetmeliklere uymak zorundasın. Beğenmedin oturur çözmeye çalışırsın. Gidip ekmeğini yediğinin eline tükürmezsin.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 23 sa. emre1393
    yoo ben tarafsız bakıyorum apple haklı. sözleşme ihlali yapıyor epic games. sende bedava oyunlardan pay aldın anlaşılan. apple %800 pay istese de geliştirici kabul ediyorsa bu anlaşmayı bozmamalı
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    sadrag 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Benim anlamadığım, bir kısım insanların "%30 çok fazla" diye Apple ı haksız görmesi. Yani %5 olsa sesini çıkarmayacak bu tayfa. Garip..



    Ayrıca da, Apple sonuna kadar haklı bana göre. Bu pazarı ben oluşturduysam kurallarını da ben koyarım. Ha, beğenmiyor musun? İşte hendek işte deve.. Gider nerede istiyorsan açarsın tezgahını..



    Ek bilgi: Ben uzun zamandır mobil ve PC oyun geliştiriyorum. Gerek Google yada Apple, gerekse de Steam, %30 u şak diye bizden de kesiyor hepsi. (Hatta Apple, hesap işletim ücreti gibi, her yıl 100$ ı söke söke alır) Ama hep aklıma gelen şudur; kaldır bakalım bu platformları, ne halta yarayacaktı benim oyunlar o zaman? Az biraz detaylı düşünmek gerek..
    3 Yanıt Yanıtla +16
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    renega (Ömer C. IŞIK) 23 sa. sadrag
    %18 kdv %30 apple payı. haklısın itiraz edenleri anlayamazsın. aynaya biraz bak lütfen. %5 olsa kabul edilebilir. apple sunucularını kullanıyor aynı zamanda işletim sistemi onların. Ortada birde anlaşma var neden 2. seçenek bir ödeme yöntemi isteyelim tüketici olarak?
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    dugers (syt dgr) 17 sa. sadrag
    Apple'a parasını verdiğim şey zaten yazılım. Donanım konusunda çağın gerisinde apple. Yazılımın ücretini verip birde uygulama için ayrı kar payı almayı ZORUNDA bırakması suçtur. Rekabeti engelliyor. Epic sonuna kadar haklı bana göre. Ayrıca yasal bir suç bulunmamasına rağmen apple'ın uygulamayı engellemesi kişinin haklarını engellemektedir.
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    TearsForFears 3 sa. sadrag
    Apple tabiki haklı ama kağıt üzerinde. Ben tekel olacağım diyen bir firmayı haklı görenler onu kullanan fanboylardır. Apple'a bir yerden sağlam bir darbe vurulmalı ki artık rahatça apk yüklenebilsin, pc den müzik atarken itunnes kullanılmak zorunda kalınmasın. Ama fanboyların gözü bunları görmüyor. Epic store pc de açıldığında da aynı muhabbetler döndü ama epic çok ucuza oyunlar sattı ve bizler ucuza oyun oynamış olduk. Burada da Epic kazanırsa Fortnite'da battle pass alırken 10 dolar değil 8 dolar ödeyeceksin. Her oyunda ortalama %15 indirim göreceksin.Birde Epic tr ye özel fiyatlandırma yapıyor ama Apple dolar kurunu sabit tuttuğu için 35 liralık şeyi 70 liraya almak zorunda kalıyoruz. Bu firmaların tekel olmasına izin vermeyin ki alternatifi çıksın ve gelişsin. Bu sayede hepimiz kazanacağız.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    apple kimliği girişte niye vardı ki kaldırılsın
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