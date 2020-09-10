Fortnite oyununa Apple kimliği ile giriş kaldırılıyor

Epic Games’in Fortnite oyununda kendi ödeme yöntemini kullanmak istemesi sonrasında Apple ile başlayan kavgası büyüyerek devam ediyor. Karşılıklı suçlama ve tazminat talepleriyle açılan davanın ardından Apple yavaş yavaş Fortnite oyunundaki tüm izlerini siliyor.İlginizi Çekebilir Epic Games 17 milyar dolar değerlemeye ulaştı
Apple kimliği ile giriş kalkıyor
Apple kural ihlali yapıldığını belirterek önce Epic Games’in geliştirici hesabını ve oyunlarını mağazadan kaldırmıştı. Sonrasında Unreal Engine motoruna erişimi de engellemişti. Şimdi sıra Apple kimliğinde.
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Adeta herhangi bir şekilde kolaylık sağlamamak istercesine ardı ardına yasaklar koyan Apple bu kez Fortnite oyununa Apple kimliği ile girişi engelliyor. 11 Eylül itibariyle Fortnite oyununa Apple kimliği ile girilemeyecek.
Apple cihaz sahiplerinin kolay bir şekilde oyuna giriş yapmasını sağlayan Apple kimliğinin kaldırılması haliyle yine oyunculara külfet olacak. Apple ID sayesinde kullanıcılar email veya şifre almak zorunda kalmıyordu. Şimdi ise bir email ve şifre ile Fortnite hesaplarını güncellemeleri gerekiyor zira Apple ID ile ilişkili kayıtlara ulaşmak mümkün olmayacak.
https://www.polygon.com/2020/9/9/21429103/epic-games-apple-lawsuit-fortnite-apple-id-cut-off-september-11 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayrıca da, Apple sonuna kadar haklı bana göre. Bu pazarı ben oluşturduysam kurallarını da ben koyarım. Ha, beğenmiyor musun? İşte hendek işte deve.. Gider nerede istiyorsan açarsın tezgahını..
Ek bilgi: Ben uzun zamandır mobil ve PC oyun geliştiriyorum. Gerek Google yada Apple, gerekse de Steam, %30 u şak diye bizden de kesiyor hepsi. (Hatta Apple, hesap işletim ücreti gibi, her yıl 100$ ı söke söke alır) Ama hep aklıma gelen şudur; kaldır bakalım bu platformları, ne halta yarayacaktı benim oyunlar o zaman? Az biraz detaylı düşünmek gerek..