Fortnite oyununa Apple kimliği ile giriş kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör

Epic Games’in Fortnite oyununda kendi ödeme yöntemini kullanmak istemesi sonrasında Apple ile başlayan kavgası büyüyerek devam ediyor. Karşılıklı suçlama ve tazminat talepleriyle açılan davanın ardından Apple yavaş yavaş Fortnite oyunundaki tüm izlerini siliyor.

İlginizi Çekebilir

Epic Games 17 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Apple kimliği ile giriş kalkıyor

Apple kural ihlali yapıldığını belirterek önce Epic Games’in geliştirici hesabını ve oyunlarını mağazadan kaldırmıştı. Sonrasında Unreal Engine motoruna erişimi de engellemişti. Şimdi sıra Apple kimliğinde.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

Adeta herhangi bir şekilde kolaylık sağlamamak istercesine ardı ardına yasaklar koyan Apple bu kez Fortnite oyununa Apple kimliği ile girişi engelliyor. 11 Eylül itibariyle Fortnite oyununa Apple kimliği ile girilemeyecek.

Apple cihaz sahiplerinin kolay bir şekilde oyuna giriş yapmasını sağlayan Apple kimliğinin kaldırılması haliyle yine oyunculara külfet olacak. Apple ID sayesinde kullanıcılar email veya şifre almak zorunda kalmıyordu. Şimdi ise bir email ve şifre ile Fortnite hesaplarını güncellemeleri gerekiyor zira Apple ID ile ilişkili kayıtlara ulaşmak mümkün olmayacak.

https://www.polygon.com/2020/9/9/21429103/epic-games-apple-lawsuit-fortnite-apple-id-cut-off-september-11

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.