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    Fortnite oyununa helikopter aracı ekleniyor

    Oyuna eklenecek helikopter aracı ile tüm takım başka bir noktaya transfer edilirken ayrıca oyuncuların üzerine düşürülerek büyük hasarlar vermesi de sağlanacak.
    2 hf.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite oyununa helikopter aracı ekleniyor
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    Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımları arasında yer alsa da Fortnite bir süredir oyuncu kaybetmeye devam ediyor. Chapter 2 ile yeni bir haritaya başlayan oyuna farklı araçlar eklenmeye devam ediyor.

    Daha etkili taşıma

    Oyunun kodlarından elde edilen bilgilere göre önümüzdeki sezonlarda bir helikopter eklenmesi gündemde. Helikopter takımları bir noktadan diğerine hızlı taşımak için ideal araçlardan birisi haline gelecek.

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    Daha önce de uçak tarzında oyuncuları nakleden araçlar kullanılmıştı ancak oyuncuların pozisyonu nedeniyle hasar alması kolaylaşıyordu. Helikopter 1500 can ile biraz daha koruyucu bir çizgi izleyecek.

    Diğer bir bilgi ise helikopterlerin yere biraz daha yakın olarak ilerleyecek olması. Bu sayede helikopteri oyunculara çarparak hasar vermesini sağlayabileceksiniz. Ayrıca pervanelerin de çevredeki oyunculara zarar vereceği ifade ediliyor. Diğer taraftan botlar gibi bir hızlandırma özelliğinin de olacağı belirtiliyor.

    Helikopterler tam olarak ne zaman eklenecek bilinmiyor ancak alışveriş arabası, Drift Board, Baller, ATK gibi araçların da oyuna eklenmesi bekleniyor. Bu bakımdan yılın ortalarını bulabilir.



    https://www.slashgear.com/fortnite-helicopters-leak-as-the-games-newest-aerial-vehicle-03612056/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    denemedene 2 hf. yeni yorumcu
    şu videoya bakın harika bir fortnite mobile videosu youtube.com/...
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