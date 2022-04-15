Coachella müzik festivali Fortnite’a geliyor

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Dünyanın en büyük müzik festivallerinden olan Coachella Festivali, Fortnite oyuncuları ile buluşacak. 16 Mayıs’a kadar Fortnite oyuncuları, Icon Radio üzerinden Billie Eilish, Harry Styles ve Doja Cat gibi sanatçıları dinleyebilecek. Ayrıca oyuna festival temalı birçok farklı yeni karakter ve eşya da eklenecek.

Epic Games, oyunun içerisindeki konser olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi ancak Fortnite, daha önce Ariana Grande ve Travis Scott konserlerine ev sahipliği yapmıştı, bu nedenle oyunun içerisinde ufak konserler görmemiz mümkün. Epic Games’in Coachella ile yaptığı iş birliği, şirketin gerçek dünya ve sanal dünyayı birleştirmek için attığı adımlardan biri.

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