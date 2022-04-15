Coachella müzik festivali Fortnite’a geliyor

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden olan Coachella Festivali, Fortnite oyuncuları ile buluşacak. 16 Mayıs’a kadar Fortnite oyuncuları, Icon Radio üzerinden Billie Eilish, Harry Styles ve Doja Cat gibi sanatçıları dinleyebilecek. Ayrıca oyuna festival temalı birçok farklı yeni karakter ve eşya da eklenecek.
Epic Games, oyunun içerisindeki konser olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi ancak Fortnite, daha önce Ariana Grande ve Travis Scott konserlerine ev sahipliği yapmıştı, bu nedenle oyunun içerisinde ufak konserler görmemiz mümkün. Epic Games’in Coachella ile yaptığı iş birliği, şirketin gerçek dünya ve sanal dünyayı birleştirmek için attığı adımlardan biri.Kaynakça https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/experience-the-music-and-fashion-of-coachella-in-fortnite https://www.ign.com/articles/coachella-is-coming-to-fortnite Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler