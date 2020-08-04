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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fortnite yarın arabalarına kavuşuyor

    Fortnite oyununda yarın başlayacak Joy Ride güncellemesi ile birlikte araba kullanabilme özelliği oyuna dahil olacak. Oyuncular bu sayede çok daha hızlı hareket edebilecekler.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite yarın arabalarına kavuşuyor
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    Epic Games’in en popüler oyunu durumundaki Fortnite sürekli yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yarın gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte oyunun mekaniklerinde de önemli bir değişiklik yaşanacak.

    Arabalar geliyor

    Fortnite sosyal medya hesabından duyurular yapan Epic Games, yarın yayınlanacak Joy Ride güncellemesi ile birlikte araç desteğinin oyuna sunulacağını bildirdi. Firma binek araç ve kamyon gibi görseller paylaşarak bu desteğin nasıl olacağını da şekillendirdi.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Fortnite oyununda seyahat etmek için yürümek veya koşmak gerekiyordu. Araç kullanma özelliğinin eklenmesi ile birlikte seyahat hızı da artmış olacak. Bunun anlamı oyunun mekaniklerinde de değişikliklerin olması. Yarın itibariyle Joy Ride güncellemesi dağıtıma başlayacak.



    https://www.techpowerup.com/270627/epic-games-announces-support-for-cars-in-the-latest-fortnite-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 2 hf.
    gerçek hayatta arabası olmayanlara müjde !! :) :D
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