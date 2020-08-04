Fortnite yarın arabalarına kavuşuyor

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Epic Games’in en popüler oyunu durumundaki Fortnite sürekli yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yarın gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte oyunun mekaniklerinde de önemli bir değişiklik yaşanacak.

Arabalar geliyor

Fortnite sosyal medya hesabından duyurular yapan Epic Games, yarın yayınlanacak Joy Ride güncellemesi ile birlikte araç desteğinin oyuna sunulacağını bildirdi. Firma binek araç ve kamyon gibi görseller paylaşarak bu desteğin nasıl olacağını da şekillendirdi.

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Fortnite oyununda seyahat etmek için yürümek veya koşmak gerekiyordu. Araç kullanma özelliğinin eklenmesi ile birlikte seyahat hızı da artmış olacak. Bunun anlamı oyunun mekaniklerinde de değişikliklerin olması. Yarın itibariyle Joy Ride güncellemesi dağıtıma başlayacak.

https://www.techpowerup.com/270627/epic-games-announces-support-for-cars-in-the-latest-fortnite-update

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