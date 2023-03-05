Fortnite yeni sezon sürprizi: Beklenen mod geliyor

Fortnite'a FPS modu geliyor
İkinci sezonun resmî çıkış tarihi henüz Epic Games tarafından duyurulması ancak mevcut sezonun 8 Mart’ta sona ereceği, 9 Mart’ta yeni sezonun açılacağı söyleniyor. Attack on Titan crossover, yeni battle pass için yepyeni kostümler, Bölüm 4 Sezon 2 ile geleceği söylenen yenilikler arasındaydı. Şimdi de, uzun süredir sızdırılan FPS oyun modunun geleceği söyleniyor. Hatta HYPEX, sosyal medya platformu üzerinden “Fortnite’a sonunda birinci şahıs modu geliyor.” paylaşımında bulundu. Açıklamaya göre, FPS modu oyunculara isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulacak.
Epic Games, birinci şahıs modunu henüz doğrulamadı. Ancak, FPS modun geleceği kesin çünkü HYPEX dışında ShiinaBR, iFireMonkey gibi birkaç güvenilir kaynak tarafından da bu, doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez