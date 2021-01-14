Galaxy Buds Pro karşınızda

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Galaxy S21 Ultra amiral gemi serisinin tanıtıldığı etkinlikte geleneksel olduğu üzere yeni bir kulaklık modeli de vardı. Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklık modeli seride çıtayı daha da yukarı taşıyor.

Galaxy Buds Pro özellikleri ve fiyatı

Galaxy Buds Pro modelinde 11mm woofer ve 6.5mm tweeter ile yoğun bir ses tecrübesi sunuluyor. Dikkat çekici özelliklerden birisi sahnedeymişsiniz gibi sesin tüm yönlerden gelmesini sağlayan 3D mekansal ses özelliği. Jiroskop ve Dolby Atmos teknolojilerini kullanan bu özelliğin Android 11 ve One UI 3.0 üzerine özgü olacağı ifade ediliyor.

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Galaxy Buds Pro, üç ayrı mikrofonu ve Ses Alma Birimi (VPU) sayesinde kullanıcının sesini istenmeyen seslerden ayırarak, mümkün olan en net haliyle karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Dış bölümde yer alan mikrofonlardan biri, yüksek sinyal gürültü oranına (SNR) sahip ve bu sayede arka plan seslerini en aza indiriyor.

Galaxy Buds Pro sahipleri işlerine odaklanmaları ya da rahatlamak için etrafındaki tüm sesleri kısmaları gerektiği durumlarda, arka plan sesini yüzde 99’a kadar azaltabiliyor, istedikleri seviyede hassas ayar yapabiliyor. Ortam Sesi özelliği sayesinde, yakındaki sesleri 20 desibelin üzerine çıkaracak şekilde ayarlayabiliyorlar. Bu da her sesi ihtiyaçlarına göre ayarlayarak kişiselleştirebilmeleri anlamına geliyor.

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Ayrıca, Samsung yeni Rüzgâr Kalkanı teknolojisini de Galaxy Buds Pro’ya entegre etti. Çıkıntısı azaltılmış yeni tasarımı rüzgâra temas alanını en aza indirirkenözel olarak tasarlanan mikrofon ağı ve bölmesi, rüzgâr girişini engelliyor. Böylelikle rüzgârlı bir havada dahi telefon görüşmeleri daha önce görülmemiş bir netlikle yapılabiliyor.

Galaxy Buds Pro ayrıca diğer Galaxy cihazlarına, özellikle de Galaxy S21’e bağlanarak ses deneyimini yükseltiyor. Kullanıcıyı sahnenin tam ortasına götüren Dolby Head Tracking teknolojisiyle desteklenen 360 Derece Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve sürükleyici ses kalitesi elde edilebiliyor.

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Tamamen şarj olduğunda 8 saatlik çalma süresi elde edilirken kablosuz şarj kutusunda ise 20 saatlik ek yedek güç bulunuyor. Aktif Gürültü Engelleme özelliği kullanılırken dahi 5 saatlik çalma süresi ve kablosuz şarj kutusunda 13 saatlik yedek güç de bulunuyor.Kulaklık, şarjı bittiğindeyse beş dakikalık hızlı şarj ile bir saatlik çalma süresine ulaşıyor.

IPX7 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan Galaxy Buds Pro için 199$ fiyat etiketi belirlenmiş. Serinin hali hazırdaki en yüksek fiyatına sahip olan Galaxy Buds Pro bununla birlikte AirPods Pro modelinden bir miktar daha ucuz.

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