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    Anlık Bildirim

    Nothing CEO'su Samsung ile dalga geçti: "Galaxy Ring'in tasarımında yardımcı olabilirim"

    Samsung, 10 Temmuz'da Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring akıllı yüzüğü de tanıttı. Nothing CEO'sunun yorumu ilginç oldu: "Tasarımda yardım gerekirse beni arayın."
    nothing ceo samsung galaxy ring tasarımı dalga geçti Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük, uyku ve adet döngüsü takibi, kalp atış hızına ilişkin uyarı bildirimleri, egzersiz ve aktivite takibi gibi güzel özelliklerle geliyor. Akıllı saat ya da bileklik takmak istemeyenlerin tercih edebileceği bir ürün. Unpacked etkinliği sırasında Nothing CEO’sundan ilginç bir paylaşım geldi. Carl Pei, yüzüğün tasarımını yerden yere vurdu.

    Nothing CEO'su: Beni arayın, tasarımda yardımcı olabilirim

    Nothing’in başındaki isim Carl Pei, Galaxy Ring’in tasarımı konusunda Samsung ile resmen dalga geçti. X hesabından Galaxy Ring’in tanıtım görsellerini de paylaşarak TM Roh’a (Samsung Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su) yüzüğün tasarımında yardım edebileceğini, bu konuda kendisine ulaşabileceklerini söyledi.

    Kullanıcılardan eleştiri yağmuru

    Nothing Phone kullanıcıları da gizlilik konusunda CEO’yu eleştiri yağmuruna tuttu: “Tasarım hakkında konuşmadan önce gizlilik sorunlarına bak”, “Nothing uygulamalarının gizlilik sorunlarını düzelt, sonra konuş” vb. paylaşımlar geldi. Nothing’in akıllı yüzük üzerinde çalışıp çalışmadığını merak eden bir kesim de var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 21 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 23 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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