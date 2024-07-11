Nothing CEO'su Samsung ile dalga geçti: "Galaxy Ring'in tasarımında yardımcı olabilirim"

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük, uyku ve adet döngüsü takibi, kalp atış hızına ilişkin uyarı bildirimleri, egzersiz ve aktivite takibi gibi güzel özelliklerle geliyor. Akıllı saat ya da bileklik takmak istemeyenlerin tercih edebileceği bir ürün. Unpacked etkinliği sırasında Nothing CEO’sundan ilginç bir paylaşım geldi. Carl Pei, yüzüğün tasarımını yerden yere vurdu.

Galaxy Unpacked 2024 etkinliği tamamlandı: İşte tüm detaylar 22 sa. önce eklendi

Nothing CEO'su: Beni arayın, tasarımda yardımcı olabilirim

Nothing’in başındaki isim Carl Pei, Galaxy Ring’in tasarımı konusunda Samsung ile resmen dalga geçti. X hesabından Galaxy Ring’in tanıtım görsellerini de paylaşarak TM Roh’a (Samsung Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su) yüzüğün tasarımında yardım edebileceğini, bu konuda kendisine ulaşabileceklerini söyledi.

Kullanıcılardan eleştiri yağmuru

Nothing Phone kullanıcıları da gizlilik konusunda CEO’yu eleştiri yağmuruna tuttu: “Tasarım hakkında konuşmadan önce gizlilik sorunlarına bak”, “Nothing uygulamalarının gizlilik sorunlarını düzelt, sonra konuş” vb. paylaşımlar geldi. Nothing’in akıllı yüzük üzerinde çalışıp çalışmadığını merak eden bir kesim de var.

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