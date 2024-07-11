Nothing CEO'su Samsung ile dalga geçti: "Galaxy Ring'in tasarımında yardımcı olabilirim"

- Nothing CEO'su: Beni arayın, tasarımda yardımcı olabilirim
- Kullanıcılardan eleştiri yağmuru
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Nothing CEO'su: Beni arayın, tasarımda yardımcı olabilirim
Nothing’in başındaki isim Carl Pei, Galaxy Ring’in tasarımı konusunda Samsung ile resmen dalga geçti. X hesabından Galaxy Ring’in tanıtım görsellerini de paylaşarak TM Roh’a (Samsung Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su) yüzüğün tasarımında yardım edebileceğini, bu konuda kendisine ulaşabileceklerini söyledi.
Kullanıcılardan eleştiri yağmuru
Nothing Phone kullanıcıları da gizlilik konusunda CEO’yu eleştiri yağmuruna tuttu: “Tasarım hakkında konuşmadan önce gizlilik sorunlarına bak”, “Nothing uygulamalarının gizlilik sorunlarını düzelt, sonra konuş” vb. paylaşımlar geldi. Nothing’in akıllı yüzük üzerinde çalışıp çalışmadığını merak eden bir kesim de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.