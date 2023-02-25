Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 Ultra, film yapımcısını büyüledi: İşte kamera arkası görüntüler

    Samsung, Galaxy S23 Ultra’nın kamera performansını göstermek için yeni bir film yapımcısı ile iş birliği yaptı. Yönetmen Na Hong-jin, Samsung S23 Ultra’nın kamerasını çok beğendi.
    Oy Ver
    samsung galaxy s23 ultra kısa film faith Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 Ultra ile çekilen yeni kısa film Faith adını taşıyor. Faith’in dünya prömiyeri, Samsung ve yönetmen Hong Jin tarafından 22 Şubat’ta düzenlenen Megabox COEX etkinliğinde duyuruldu. Etkinliğe aralarında gazeteciler, Samsung hayranları ve sinemaseverlerin de bulunduğu 300’den fazla kişi katıldı.

    Faith yönetmeni: Düşük ışıkta detaylar ve odaklanma harika!

    Galaxy S23 Ultra kamerası özellikle düşük ışık koşullarında bile keskin detayları yakalamasıyla Koreli film yapımcısının beğenisini kazandı. S23 Ultra’nın yeni özellikleri, filmin genel kasvetli atmosferini güçlendirmeye önemli ölçüde yardımcı oldu. S23 Ultra, odak testinden de başarıyla geçti. Film yapımcısı hatta profesyonel çekim ekipmanlarıyla kıyasladığında hiçbir fark olmadığını söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    S
    Sihirli Yelpaze 3 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daikin kombi kullanıcı yorumları büyük ikramiye nasıl tahsil edilmeli amerika teknoloji mağazaları jaguar x type alınır mı en iyi bilgisayar mühendisliği üniversiteleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız