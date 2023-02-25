Galaxy S23 Ultra, film yapımcısını büyüledi: İşte kamera arkası görüntüler

Faith yönetmeni: Düşük ışıkta detaylar ve odaklanma harika!
Galaxy S23 Ultra kamerası özellikle düşük ışık koşullarında bile keskin detayları yakalamasıyla Koreli film yapımcısının beğenisini kazandı. S23 Ultra’nın yeni özellikleri, filmin genel kasvetli atmosferini güçlendirmeye önemli ölçüde yardımcı oldu. S23 Ultra, odak testinden de başarıyla geçti. Film yapımcısı hatta profesyonel çekim ekipmanlarıyla kıyasladığında hiçbir fark olmadığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.