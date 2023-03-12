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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 ve S23 Plus kullanıcıları kameradan şikayetçi!

    Yalnızca Galaxy S23 Ultra değil, serinin diğer kalan modellerinde de kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşıyor. Bazı Galaxy S23 ve S23 Plus sahipleri, kameranın bulanık çekmesi sorunuyla karşı karşıya.
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    ​​samsung galaxy s23 plus kamerası bulanık çekiyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Galaxy S23 serisinde yalnızca Galaxy S23 Ultra modelinde kamera geliştirme söz konusu. Düz Galaxy S23 ile Galaxy S23 Plus, S22 ve S22+ ile aynı kamera kurulumuna sahip olmasına karşın, kullanıcılar yeni modellerde ana arka kameranın bulanık çektiğini söylüyor.

    Ana kamerada odak sorunu

    s23 kamera bulanık çekiyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre, 50MP arka kamera, tüm sahneyi odakta tutmada sorun yaşıyor. Kullanıcılar, sahnenin merkezinin -beklendiği gibi- keskin ve odaklanmış göründüğünü ancak fotoğrafların kenar ve köşelerinde bulanıklık olduğunu söylüyor.

    Kameranın bulanık çekmesi durumunun Galaxy 22 serisinde de olduğu ancak dile getirilmediği bildiriliyor. Yazılım güncellemesiyle çözülecek bir sorun gibi görünmüyor. Samsung, soruna ilişkin resmî bir açıklamada bulunmadı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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