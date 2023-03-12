Galaxy S23 ve S23 Plus kullanıcıları kameradan şikayetçi!

Ana kamerada odak sorunu
Kameranın bulanık çekmesi durumunun Galaxy 22 serisinde de olduğu ancak dile getirilmediği bildiriliyor. Yazılım güncellemesiyle çözülecek bir sorun gibi görünmüyor. Samsung, soruna ilişkin resmî bir açıklamada bulunmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez