Galaxy S23 ve S23 Plus kullanıcıları kameradan şikayetçi!

Tam Boyutta Gör Yeni Galaxy S23 serisinde yalnızca Galaxy S23 Ultra modelinde kamera geliştirme söz konusu. Düz Galaxy S23 ile Galaxy S23 Plus, S22 ve S22+ ile aynı kamera kurulumuna sahip olmasına karşın, kullanıcılar yeni modellerde ana arka kameranın bulanık çektiğini söylüyor.

Galaxy S23 Ultra için S Pen güncellemesi yayınlandı 1 gün önce eklendi

Ana kamerada odak sorunu

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre, 50MP arka kamera, tüm sahneyi odakta tutmada sorun yaşıyor. Kullanıcılar, sahnenin merkezinin -beklendiği gibi- keskin ve odaklanmış göründüğünü ancak fotoğrafların kenar ve köşelerinde bulanıklık olduğunu söylüyor.

Kameranın bulanık çekmesi durumunun Galaxy 22 serisinde de olduğu ancak dile getirilmediği bildiriliyor. Yazılım güncellemesiyle çözülecek bir sorun gibi görünmüyor. Samsung, soruna ilişkin resmî bir açıklamada bulunmadı.

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Galaxy S23 ve S23 Plus kamerası bulanık çekiyor sorunu