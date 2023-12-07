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    Galaxy S24 serisine güç verecek: Galaxy AI doğrulandı

    Galaxy S24 serisine güç vermesi beklenen yapay zeka modelinin ismi an itibarıyla belli oldu. Galaxy AI, S24 serisinde ilk kez sahneye çıkacak ve ardından diğer cihazlara da gelecek.
    Galaxy S24 serisine güç verecek! Galaxy AI doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S24 serisi için geri sayım resmen başladı. Öyle ki Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinden oluşacak serinin bir süredir yapay zeka desteği ile öne çıkacağı söyleniyor. Şimdi bu iddialar netleşmeye başladı. Tüm Galaxy S24 modellerine Galaxy AI eşlik edecek. 

    Galaxy AI doğrulandı

    Kaçıranlar için Samsung'un bir süredir kendi yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta bir süre önce ''AI Phone'' ve ''AI Smartphone'' markalarını tescil ettirdi ve bunun tüm Galaxy S24 modellerinde üretken yapay zeka sunacağı belirtilmişti. Ancak bir süredir herhangi bir gelişme duymadık. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu teknolojinin ''Galaxy AI'' olarak adlandıracağı ortaya çıktı.

    Galaxy AI isminin aslında pek sürpriz olmadığını belirtelim. Zira Samsung'un marka şeması tüm ürünlerinde benzerlik gösteriyor. Ancak model içinde her biri farklı bir isme sahip çeşitli özellikler karşımıza çıkabilir. Tabii ki bunları öğrenmek için Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Ocak ayına kadar beklememiz gerekecek.

    Galaxy AI hakkında paylaşılan tek bilgi bu değil. Kaynağa göre Samsung, sorunsuz bir deneyim amacıyla birkaç endüstri lideriyle ortaklaşa çalışıyor. Buna göre yapay zeka modeli, farklı dillerdeki aramaların gerçek zamanlı çevirilerini sağlayacak. Ayrıca, görüntü oluşturma ve diğer AI modellerinde de gördüğümüz metin tabanlı görevler gibi masaya getireceği başka özellikler de var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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