Galaxy S24 serisine güç verecek: Galaxy AI doğrulandı

Galaxy AI doğrulandı
Kaçıranlar için Samsung'un bir süredir kendi yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta bir süre önce ''AI Phone'' ve ''AI Smartphone'' markalarını tescil ettirdi ve bunun tüm Galaxy S24 modellerinde üretken yapay zeka sunacağı belirtilmişti. Ancak bir süredir herhangi bir gelişme duymadık. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu teknolojinin ''Galaxy AI'' olarak adlandıracağı ortaya çıktı.
Galaxy AI isminin aslında pek sürpriz olmadığını belirtelim. Zira Samsung'un marka şeması tüm ürünlerinde benzerlik gösteriyor. Ancak model içinde her biri farklı bir isme sahip çeşitli özellikler karşımıza çıkabilir. Tabii ki bunları öğrenmek için Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Ocak ayına kadar beklememiz gerekecek.
Galaxy AI hakkında paylaşılan tek bilgi bu değil. Kaynağa göre Samsung, sorunsuz bir deneyim amacıyla birkaç endüstri lideriyle ortaklaşa çalışıyor. Buna göre yapay zeka modeli, farklı dillerdeki aramaların gerçek zamanlı çevirilerini sağlayacak. Ayrıca, görüntü oluşturma ve diğer AI modellerinde de gördüğümüz metin tabanlı görevler gibi masaya getireceği başka özellikler de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.