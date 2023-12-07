Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S24 serisi için geri sayım resmen başladı. Öyle ki Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinden oluşacak serinin bir süredir yapay zeka desteği ile öne çıkacağı söyleniyor. Şimdi bu iddialar netleşmeye başladı. Tüm Galaxy S24 modellerine Galaxy AI eşlik edecek.

Galaxy AI doğrulandı

Kaçıranlar için Samsung'un bir süredir kendi yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta bir süre önce ''AI Phone'' ve ''AI Smartphone'' markalarını tescil ettirdi ve bunun tüm Galaxy S24 modellerinde üretken yapay zeka sunacağı belirtilmişti. Ancak bir süredir herhangi bir gelişme duymadık. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu teknolojinin ''Galaxy AI'' olarak adlandıracağı ortaya çıktı.

Galaxy AI isminin aslında pek sürpriz olmadığını belirtelim. Zira Samsung'un marka şeması tüm ürünlerinde benzerlik gösteriyor. Ancak model içinde her biri farklı bir isme sahip çeşitli özellikler karşımıza çıkabilir. Tabii ki bunları öğrenmek için Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Ocak ayına kadar beklememiz gerekecek.

Galaxy S24 serisi dünyanın ilk “AI Phone” ürünü olabilir 1 hf. önce eklendi

Galaxy AI hakkında paylaşılan tek bilgi bu değil. Kaynağa göre Samsung, sorunsuz bir deneyim amacıyla birkaç endüstri lideriyle ortaklaşa çalışıyor. Buna göre yapay zeka modeli, farklı dillerdeki aramaların gerçek zamanlı çevirilerini sağlayacak. Ayrıca, görüntü oluşturma ve diğer AI modellerinde de gördüğümüz metin tabanlı görevler gibi masaya getireceği başka özellikler de var.

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Galaxy S24 serisine güç verecek! Galaxy AI doğrulandı