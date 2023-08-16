Galaxy S24 Ultra özellikleri tanıtımdan aylar önce ortaya çıktı

İddialara göre Galaxy S24 Ultra özellikleri

Daha önce paylaştığı bilgilerle doğruluğunu kanıtlayan Yogesh Brar'a göre Galaxy S24 Ultra'nın arka yüzünde 200MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera, 50MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve periskop lensli 10MP kamera (10x optik zoom) yer alacak. 200MP birincil kamera muhtemelen Galaxy S23 Ultra'da kullanılan ISOCELL HP2 sensörün aynısı olacaktır. Ultra geniş kamera da Galaxy S23 Ultra ile aynı sensörü kullanabilir.

Tam Boyutta Gör 50MP telefoto kamera, Galaxy S23 Ultra'nın 10MP telefoto kamerasına göre büyük bir yükseltme anlamını taşıyor. Geçtiğimiz günlerde bu kameranın 0.7µm pikselli 1/2.52 inçlik bir sensör olacağı iddia edilmişti. Daha yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük bir sensörden önemli ölçüde iyileştirilmiş görüntü kalitesi sunması beklenebilir. 10x optik zoom özellikli 10MP telefoto kamerada da küçük iyileştirmelerin olabileceği söyleniyor. Ön tarafta ise Galaxy S24 Ultra'nın Galaxy S23'te kullanılan 12MP selfie kamerasının aynısına sahip olacağı söyleniyor.

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Cihazın iç kısmına baktığımızda ise Galaxy S24 Ultra'nın bazı ülkelerde (Asya ve Avrupa'nın çoğu) Exynos 2400 yongasını ve diğer ülkelerde (Kuzey Amerika ve Güney Kore) Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanacağı bildiriliyor. Bu iddia doğruysa kısa bir aradan sonra Samsung, Türkiye'deki amiral gemilerinde bir kez daha Exynos yongalarını göreceğiz.. Batarya kısmında ise Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunun selefine benzer şekilde 5.000mAh bataryaya ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı söyleniyor.

Telefonun getirmesi beklenen diğer iyileştirmeler arasında daha parlak bir ekran ve daha fazla bellek seçeneği yer alıyor. Galaxy S23 serisinden farklı olarak ayrıca tüm seride artık LTPO AMOLED ekranların kullanılacağı söyleniyor. Bu ekranlar hem daha verimli hem de dinamik yenileme hızını destekliyor.

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