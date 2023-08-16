Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra özellikleri tanıtımdan aylar önce ortaya çıktı

    Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisinin tepe modeli olan Galaxy S24 Ultra özellikleri iyiden iyiye belirginleşti. Tanıtıma halen aylar olsa da Galaxy S24 Ultra’nın detayları netleşti.
    Oy Ver
    Galaxy S24 Ultra özellikleri tanıtımdan aylar önce ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, birkaç hafta önce Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i tanıttı ve piyasaya sürdü. Ancak, asıl tanıtım etkinliğine yani Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesine henüz birkaç ay daha var. Bununla birlikte serinin genelinden ve tepe model Galaxy S24 Ultra’dan detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler ışığında Galaxy S24 Ultra özellikleri netleşmiş olabilir.

    İddialara göre Galaxy S24 Ultra özellikleri

    Daha önce paylaştığı bilgilerle doğruluğunu kanıtlayan Yogesh Brar'a göre Galaxy S24 Ultra'nın arka yüzünde 200MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera, 50MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve periskop lensli 10MP kamera (10x optik zoom) yer alacak. 200MP birincil kamera muhtemelen Galaxy S23 Ultra'da kullanılan ISOCELL HP2 sensörün aynısı olacaktır. Ultra geniş kamera da Galaxy S23 Ultra ile aynı sensörü kullanabilir.

    Galaxy S24 Ultra özellikleri tanıtımdan aylar önce ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    50MP telefoto kamera, Galaxy S23 Ultra'nın 10MP telefoto kamerasına göre büyük bir yükseltme anlamını taşıyor. Geçtiğimiz günlerde bu kameranın 0.7µm pikselli 1/2.52 inçlik bir sensör olacağı iddia edilmişti. Daha yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük bir sensörden önemli ölçüde iyileştirilmiş görüntü kalitesi sunması beklenebilir. 10x optik zoom özellikli 10MP telefoto kamerada da küçük iyileştirmelerin olabileceği söyleniyor. Ön tarafta ise Galaxy S24 Ultra'nın Galaxy S23'te kullanılan 12MP selfie kamerasının aynısına sahip olacağı söyleniyor.

    Cihazın iç kısmına baktığımızda ise Galaxy S24 Ultra'nın bazı ülkelerde (Asya ve Avrupa'nın çoğu) Exynos 2400 yongasını ve diğer ülkelerde (Kuzey Amerika ve Güney Kore) Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanacağı bildiriliyor. Bu iddia doğruysa kısa bir aradan sonra Samsung, Türkiye'deki amiral gemilerinde bir kez daha Exynos yongalarını göreceğiz.. Batarya kısmında ise Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunun selefine benzer şekilde 5.000mAh bataryaya ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı söyleniyor. 

    Telefonun getirmesi beklenen diğer iyileştirmeler arasında daha parlak bir ekran ve daha fazla bellek seçeneği yer alıyor. Galaxy S23 serisinden farklı olarak ayrıca tüm seride artık LTPO AMOLED ekranların kullanılacağı söyleniyor. Bu ekranlar hem daha verimli hem de dinamik yenileme hızını destekliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kapı sacı nedir bim stanley 0,47 sevgilisi varken başkalarını takip eden kadın mavi antifiriz hangi araçlarda kullanılır bmw tam motor gücünde kullanım mümkün değil hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız