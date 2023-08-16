Galaxy S24 Ultra özellikleri tanıtımdan aylar önce ortaya çıktı

İddialara göre Galaxy S24 Ultra özellikleri
Daha önce paylaştığı bilgilerle doğruluğunu kanıtlayan Yogesh Brar'a göre Galaxy S24 Ultra'nın arka yüzünde 200MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera, 50MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve periskop lensli 10MP kamera (10x optik zoom) yer alacak. 200MP birincil kamera muhtemelen Galaxy S23 Ultra'da kullanılan ISOCELL HP2 sensörün aynısı olacaktır. Ultra geniş kamera da Galaxy S23 Ultra ile aynı sensörü kullanabilir.
Cihazın iç kısmına baktığımızda ise Galaxy S24 Ultra'nın bazı ülkelerde (Asya ve Avrupa'nın çoğu) Exynos 2400 yongasını ve diğer ülkelerde (Kuzey Amerika ve Güney Kore) Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanacağı bildiriliyor. Bu iddia doğruysa kısa bir aradan sonra Samsung, Türkiye'deki amiral gemilerinde bir kez daha Exynos yongalarını göreceğiz.. Batarya kısmında ise Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunun selefine benzer şekilde 5.000mAh bataryaya ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı söyleniyor.
Telefonun getirmesi beklenen diğer iyileştirmeler arasında daha parlak bir ekran ve daha fazla bellek seçeneği yer alıyor. Galaxy S23 serisinden farklı olarak ayrıca tüm seride artık LTPO AMOLED ekranların kullanılacağı söyleniyor. Bu ekranlar hem daha verimli hem de dinamik yenileme hızını destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.