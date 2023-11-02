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    Galaxy S24 serisine özel: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy netleşti

    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'ya güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy'den ilk bilgiler paylaşıldı. Yeni işlemci, Galaxy telefonlara özel daha yüksek saat hızları sunacak.
    Galaxy S24'ün işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy netleşti! Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S24 serisi için son noktaya gelindi. Öyle ki Galaxy S24, S24+ ve S24 UItra'nın özellikleri ve tasarımı şimdiden netleşmeye başladı. Son olarak Galaxy S24 serisi ve Galaxy Z Fold 6 & Flip 6 modellerine güç verecek Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setinden de ilk bilgiler paylaşıldı. 

    Daha yüksek saat hızı sunacak

    Kaçıranlar için Galaxy S24 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 yonga setleri ile halihazırda kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. Bu noktada Exynos sürümün Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümlerin ise Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) piyasaya çıkması bekleniyor. 

    Bildiğiniz üzere her iki işlemcinin özellikleri halihazırda Samsung ve Qualcomm tarafından açıklandı. Ancak Snapdragon 8 Gen 3'ün Galaxy S24 özelinde bazı yükseltmeler sunacağı söyleniyor. Bu size tanıdık gelebilir çünkü Galaxy S23 telefonların tümünde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti kullanılmıştı. Son olarak sektöre yakınlığı ile tanınan Ice Universe, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy platformunun detaylarına açıklık getirdi. 

    Sızıntı kaynağına göre Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 1.0GHz hızında Adreno 750 grafik birimine sahip olacak. Bu aşamada Galaxy S23 serisine güç veren Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy'nin 718MHz Adreno 740 GPU ile desteklendiğini belirtelim. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu rakamlar yüzde 28'lik bir artışa işaret ediyor. Ancak bu artışın performansa ne kadar etkide bulunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra beklenen özellikler

    Galaxy S24 serisi, iki yönlü uydu bağlantısına ek olarak yepyeni gelişmeler ile karşımıza çıkacak. Galaxy S24'ün 6.17 inç, Galaxy S24+'ın 6.7 inç ve Galaxy S24 Ultra'nın da 6.8 inç ekran boyutuna sahip olacağı konuşuluyor. Ekran çözünürlüğü temel model için FHD+, diğer modeller için WQHD+ olacak. Ayrıca tüm cihazların, 2.500 nit tepe parlaklık değeri sunması bekleniyor.

    Serinin kalbinde ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformları yer alacak. Bu yonga setini kuvvetle muhtemel Galaxy S24 için 4.000mAh-25W, Galaxy S24+ için 4.900mAh-45W ve S24 Ultra için 5.000mAh-45W pil ve hızlı şarj desteği eşlik edecek. Yaklaşmakta olan telefonlar hakkında tüm detayların Ocak-Şubat ayları arasında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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