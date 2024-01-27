Galaxy S24'ün yapay zeka ağır çekim özelliği her videoda çalışmıyor!

Tam Boyutta Gör Instant slow-mo, Galaxy S24 serisinin yapay zeka özelliklerindene biri. Bu özellik, Galeri uygulamasında açtığınız bir videonun ağır çekim oynatılmasını sağlıyor. Tek yapmanız gereken ekrana dokunup basılı tutmak. Ancak, bu özeliğin çalışması için Samsung’un belirlediği bir alt ve üst çözünürlük sınırı var.

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Çözünürlük sınırı!

HD (720p) kaliteden düşük veya 8K çözünürlükte kaydedilen bir videoda anlık ağır çekim özelliği kullanılamıyor. Bu sınır, başka cihazdan gelen video dosyaları, ekran kayıtları dahil olmak üzere tüm videolar için geçerli. Yani, videonun kaynağı önemli değil; anında ağır çekimin çalışması için önemli olan tek şey; en az 720p çözünürlükte olması ve 4K’dan yüksek olmaması. Yapay zekanın yeni kareler oluşturmak ve normal videoları ağır çekim videolara dönüştürme için yeterli veriye, yani daha yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyması bir neden olarak gösterilebilir.

Öte yandan Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra, HD çözünürlükten daha düşük video kaydı zaten gerçekleştirmiyor, düzenlemenize de izin vermiyor. Ancak, Galeri uygulamasında ağır çekim oynatma özelliğini sevdiyseniz, telefonun 8K video kaydı özelliğini kullanmamanız gerekiyor. Ekran kayıtları için bu özelliği kullanmayı düşünüyorsanız, telefonda Ayarlar - Gelişmiş özellikler - Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları - Video kalitesi yolunu izleyerek 480p’den yüksek bir çözünürlük seçmeniz gerekiyor.

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Galaxy S24'ün yapay zeka ağır çekim özelliği her videoda ça