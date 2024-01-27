Galaxy S24'ün yapay zeka ağır çekim özelliği her videoda çalışmıyor!

Çözünürlük sınırı!
HD (720p) kaliteden düşük veya 8K çözünürlükte kaydedilen bir videoda anlık ağır çekim özelliği kullanılamıyor. Bu sınır, başka cihazdan gelen video dosyaları, ekran kayıtları dahil olmak üzere tüm videolar için geçerli. Yani, videonun kaynağı önemli değil; anında ağır çekimin çalışması için önemli olan tek şey; en az 720p çözünürlükte olması ve 4K’dan yüksek olmaması. Yapay zekanın yeni kareler oluşturmak ve normal videoları ağır çekim videolara dönüştürme için yeterli veriye, yani daha yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyması bir neden olarak gösterilebilir.
Öte yandan Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra, HD çözünürlükten daha düşük video kaydı zaten gerçekleştirmiyor, düzenlemenize de izin vermiyor. Ancak, Galeri uygulamasında ağır çekim oynatma özelliğini sevdiyseniz, telefonun 8K video kaydı özelliğini kullanmamanız gerekiyor. Ekran kayıtları için bu özelliği kullanmayı düşünüyorsanız, telefonda Ayarlar - Gelişmiş özellikler - Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları - Video kalitesi yolunu izleyerek 480p’den yüksek bir çözünürlük seçmeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.