Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch 6 serisinin Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda aileye dahil olacak Galaxy Watch 6, Watch 6 Pro ve Watch 6 Classic hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy Watch6, model numarasıyla birlikte sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

Galaxy Watch 6 kilit özellikleri belli oldu

Bilmeyenler için mevcut sızıntılar, Galaxy Watch 6'nın yeni nesil bir Exynos W980 yonga setinden destek alacağına işaret ediyordu. Ancak sertifikasyon sitesinden alınan yeni bilgiler, Galaxy Watch 6'nın ''S5E5515'' model numarasına sahip bir Exynos W930 yonga seti ile destekleneceğini ortaya çıktı. Ayrıca bu model numarasının şaşırtıcı bir biçimde Galaxy Watch4 ve Watch5 ile benzer olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Bu doğrultuda, yaklaşmakta olan akıllı saatin aynı donanımı korurken bazı küçük farklılıklara sahip olacağını söyleyebiliriz. Raporda yer detaylara göre Exynos W930, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi desteğine ek olarak Samsung'un mevcut giyilebilir cihazlarına güç sağlayan W920 ile aynı 5nm işlemi üzerine inşa edilecek. Ayrıca sertifika, işlemcinin tam bir Bluetooth + Wi-Fi çözümü için ek bir RF çipine ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Peki birçok sızıntıda karşımıza çıkan Exynos W980'e ne oldu ? Belki de bu isim sadece geçici olarak kullanıldı ve son olarak W930 ismine karar verildi. Başka bir olasılık ise, W980 hala geliştirilmekte olan üst düzey bir çip olabilir. Dolayısıyla Samsung, Apple'a benzer şekilde Galaxy Watch 6'da Exynos 930, Galaxy Watch 6 Pro'da ise Exynos 980'e yönelebilir. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Galaxy Watch 6 serisi neler sunacak?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda Samsung, yaklaşmakta olan akıllı saat ailesinin FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olacağını onayladı. Bilmeyenler için IHRN adı verilen bu özellik, Galaxy saatlerdeki mevcut Elektrokardiyogram (EKG) özelliğinin bir bileşeni olarak karşımıza çıkacak.

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Ayrıca akıllı saat ailesi, gelişmiş sağlık takibi ve yeni özelleştirme seçenekleri sunan Wear OS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch tarafından desteklenecek. One UI 5.0 Watch hakkında tüm yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.

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Galaxy Watch 6 kilit özellikleri belli oldu