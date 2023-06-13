Galaxy Watch 6 kilit özellikleri belli oldu
Bilmeyenler için mevcut sızıntılar, Galaxy Watch 6'nın yeni nesil bir Exynos W980 yonga setinden destek alacağına işaret ediyordu. Ancak sertifikasyon sitesinden alınan yeni bilgiler, Galaxy Watch 6'nın ''S5E5515'' model numarasına sahip bir Exynos W930 yonga seti ile destekleneceğini ortaya çıktı. Ayrıca bu model numarasının şaşırtıcı bir biçimde Galaxy Watch4 ve Watch5 ile benzer olduğunu belirtelim.
Peki birçok sızıntıda karşımıza çıkan Exynos W980'e ne oldu ? Belki de bu isim sadece geçici olarak kullanıldı ve son olarak W930 ismine karar verildi. Başka bir olasılık ise, W980 hala geliştirilmekte olan üst düzey bir çip olabilir. Dolayısıyla Samsung, Apple'a benzer şekilde Galaxy Watch 6'da Exynos 930, Galaxy Watch 6 Pro'da ise Exynos 980'e yönelebilir. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
Galaxy Watch 6 serisi neler sunacak?
Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda Samsung, yaklaşmakta olan akıllı saat ailesinin FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olacağını onayladı. Bilmeyenler için IHRN adı verilen bu özellik, Galaxy saatlerdeki mevcut Elektrokardiyogram (EKG) özelliğinin bir bileşeni olarak karşımıza çıkacak.
Ayrıca akıllı saat ailesi, gelişmiş sağlık takibi ve yeni özelleştirme seçenekleri sunan Wear OS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch tarafından desteklenecek. One UI 5.0 Watch hakkında tüm yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi