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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 6, suyun ve yemeğin sıcaklığını ölçebilecek

    Galaxy Watch 6 modelleri, sıcaklık sensörünü daha işlevsel kılacak yeni bir uygulamayla gelecek. Yeni özellik, güncellemeyle Galaxy Watch 5 kullanıcılarına da sunulacak.
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    samsung galaxy watch 6 sıcaklık kontrolü uygulaması ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 5 modellerindeki sıcaklık sensörü var ancak Samsung, Galaxy Watch 6 modellerinde bunu daha kullanışlı hale getirecek. Yeni cilt sıcaklığı API’sini kullanan Galaxy Watch 6, sıcaklık kontrolü uygulaması (thermo check) ile gelecek.

    Fiziksel temas gerekmeyecek

    Samsung, Galaxy Watch’un yeni sıcaklık uygulaması ile kullanıcıların etrafındaki şeylerin sıcaklığını ölçebileceklerini söylüyor. Örneğin; kullanıcılar, denize veya havuza girdiklerinde suyun sıcaklığını, yemeklerin sıcaklığını ölçebilecek. Kızılötesi sensör kullanıldığından, ölçüm için herhangi bir fiziksel temas gerekmiyor.

    Galaxy Watch 5 modellerine de gelecek

    Samsung, saatlerindeki sıcaklık sensörünü yalnızca döngü takibi ve başka verileri almak için kullanıyor. Thermo Check uygulaması ilk olarak 26 Temmuz’da tanıtılacak yeni Galaxy Watch 6 serisinde olacak, daha sonra Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro için kullanıma sunulacak.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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