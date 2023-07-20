Galaxy Watch 6, suyun ve yemeğin sıcaklığını ölçebilecek

Fiziksel temas gerekmeyecek
Samsung, Galaxy Watch’un yeni sıcaklık uygulaması ile kullanıcıların etrafındaki şeylerin sıcaklığını ölçebileceklerini söylüyor. Örneğin; kullanıcılar, denize veya havuza girdiklerinde suyun sıcaklığını, yemeklerin sıcaklığını ölçebilecek. Kızılötesi sensör kullanıldığından, ölçüm için herhangi bir fiziksel temas gerekmiyor.
Galaxy Watch 5 modellerine de gelecek
Samsung, saatlerindeki sıcaklık sensörünü yalnızca döngü takibi ve başka verileri almak için kullanıyor. Thermo Check uygulaması ilk olarak 26 Temmuz’da tanıtılacak yeni Galaxy Watch 6 serisinde olacak, daha sonra Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro için kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)