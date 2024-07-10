Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ile gelen yeni sağlık özelliklerini bugün gösterecek. Unpacked 2024 etkinliğine sayılı saatler kala, Samsung eski modelleri kullananlara uyku apnesi algılama özelliğini sunmaya başladı.

Samsung One UI 6.1.1 ile ilginç bir yapay zeka özelliği gelecek 16 sa. önce eklendi

Uyku apnesi özelliği eski Galaxy Watch’lara sunulmaya başladı

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra’nın yeni sağlık özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri uyku apnesi takibi olacak. İlginç olarak eski Galaxy Watch modellerini kullananlar, Samsung Sağlık uygulamasını güncelledikten sonra uyku apnesi özelliğini görmeye başladıklarını bildirdi.

Galaxy Watch 4, 5 ve 6 için sunulan One UI Watch 6 beta programına dahil olanların paylaştığı ekran görüntülerine göre, Samsung Health uygulamasının Galaxy Watch'ta uyku apnesi belirtisini tespit etmesi için en az iki gece geçmesi gerekiyor. Saat, kullanıcının geceleri kan oksijen seviyesinin kaç kere düştüğünü takip edecek. Bu ölçüm, kullanıcının hangi seviyede uyku apnesine sahip olduğunu belirleyecek.

Galaxy Watch 7, 10 Temmuz'da tanıtılacak

Samsung, FDA onayı dışında bu özelliği dair hiçbir şey paylaşmadı. Uyku apnesi takibi, Galaxy Watch 7 ile birlikte tanıtılacak yeni özelliklerden sadece biri olacak. Yeni Galaxy Watch’lar One UI Watch 6 ile geliyor; eğer beta programına dahil değilseniz yeni sağlık işlevlerini deneyimlemek için birkaç ay beklemeniz gerekecek.

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Galaxy Watch 7'nin sağlık özelliği eski modellere geldi