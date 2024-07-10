Galaxy Watch 7'nin sağlık özelliği eski modellere geldi

- Uyku apnesi özelliği eski Galaxy Watch’lara sunulmaya başladı
- Galaxy Watch 7, 10 Temmuz'da tanıtılacak
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Uyku apnesi özelliği eski Galaxy Watch’lara sunulmaya başladı
Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra’nın yeni sağlık özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri uyku apnesi takibi olacak. İlginç olarak eski Galaxy Watch modellerini kullananlar, Samsung Sağlık uygulamasını güncelledikten sonra uyku apnesi özelliğini görmeye başladıklarını bildirdi.
Galaxy Watch 4, 5 ve 6 için sunulan One UI Watch 6 beta programına dahil olanların paylaştığı ekran görüntülerine göre, Samsung Health uygulamasının Galaxy Watch'ta uyku apnesi belirtisini tespit etmesi için en az iki gece geçmesi gerekiyor. Saat, kullanıcının geceleri kan oksijen seviyesinin kaç kere düştüğünü takip edecek. Bu ölçüm, kullanıcının hangi seviyede uyku apnesine sahip olduğunu belirleyecek.
Galaxy Watch 7, 10 Temmuz'da tanıtılacak
Samsung, FDA onayı dışında bu özelliği dair hiçbir şey paylaşmadı. Uyku apnesi takibi, Galaxy Watch 7 ile birlikte tanıtılacak yeni özelliklerden sadece biri olacak. Yeni Galaxy Watch’lar One UI Watch 6 ile geliyor; eğer beta programına dahil değilseniz yeni sağlık işlevlerini deneyimlemek için birkaç ay beklemeniz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.