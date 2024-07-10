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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 7'nin sağlık özelliği eski modellere geldi

    Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinde yeni akıllı saatlerini tanıtacak. Galaxy Watch 7 tanıtımından önce yeni sağlık özelliklerinden biri eski modellere sunuldu.  
    galaxy watch 7 uyku apnesi takip özelliği eski modellerde Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ile gelen yeni sağlık özelliklerini bugün gösterecek. Unpacked 2024 etkinliğine sayılı saatler kala,  Samsung eski modelleri kullananlara uyku apnesi algılama özelliğini sunmaya başladı.

    Uyku apnesi özelliği eski Galaxy Watch’lara sunulmaya başladı

    Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra’nın yeni sağlık özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri uyku apnesi takibi olacak. İlginç olarak eski Galaxy Watch modellerini kullananlar, Samsung Sağlık uygulamasını güncelledikten sonra uyku apnesi özelliğini görmeye başladıklarını bildirdi.

    Galaxy Watch 4, 5 ve 6 için sunulan One UI Watch 6 beta programına dahil olanların paylaştığı ekran görüntülerine göre, Samsung Health uygulamasının Galaxy Watch'ta uyku apnesi belirtisini tespit etmesi için en az iki gece geçmesi gerekiyor. Saat, kullanıcının geceleri kan oksijen seviyesinin kaç kere düştüğünü takip edecek. Bu ölçüm, kullanıcının hangi seviyede uyku apnesine sahip olduğunu belirleyecek.

    Galaxy Watch 7, 10 Temmuz'da tanıtılacak

    Samsung, FDA onayı dışında bu özelliği dair hiçbir şey paylaşmadı. Uyku apnesi takibi, Galaxy Watch 7 ile birlikte tanıtılacak yeni özelliklerden sadece biri olacak. Yeni Galaxy Watch’lar One UI Watch 6 ile geliyor; eğer beta programına dahil değilseniz yeni sağlık işlevlerini deneyimlemek için birkaç ay beklemeniz gerekecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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