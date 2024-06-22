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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Apple Watch Ultra’ya rakip olarak geliştirilen Galaxy Watch Ultra, sızıntılara konu olmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, cihazın Avrupa fiyatını gözler önüne seriyor.
    Samsung Galaxy Watch Ultra Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Apple, Watch Ultra saatini tanıtarak, akıllı saat pazarını derinden etkilemişti. Birçok kişi tarafından en iyi akıllı saat olarak değerlendirilen Apple Watch Ultra, yakında yeni rakipleri ile yarışacak. Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı üst seviye akıllı saati, bir kez daha sızıntılara konu oldu.

    Galaxy Watch Ultra ne kadar olacak?

    Geçtiğimiz günlerde Galaxy Watch Ultra’nın ABD fiyatı ortaya çıkmıştı. 700$ satış fiyatına sahip olacağı belirtilen cihazın Avrupa fiyatı da ortaya çıktı. Avrupa geneline birçok satış mağazasının internet sitesinde görüntülen Galaxy Watch Ultra, 689-699€ arası bir fiyat etiketine sahip olacak. Merakla beklenen Galaxy Watch 7 ise 40mm için 319€, 44mm için ise 349€ fiyat etiketine sahip olacak. Samsung ortaya çıkan fiyat bilgileri hakkında bir açıklama yapmadı ancak ortaya çıkan fiyatların beklenen seviyede olduğunu belirtelim.

    Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ailesi, Samsung’un önümüzdeki ay düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte tanıtılacak. Aynı etkinlikte Samsung’un yeni Galaxy Buds modellerine ve Galaxy Ring’e de yer vermesi bekleniyor. Cihazın Türkiye fiyatı da Galaxy Unpacked etkinliğinden hemen sonra belli olacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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