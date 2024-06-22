Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Apple, Watch Ultra saatini tanıtarak, akıllı saat pazarını derinden etkilemişti. Birçok kişi tarafından en iyi akıllı saat olarak değerlendirilen Apple Watch Ultra, yakında yeni rakipleri ile yarışacak. Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı üst seviye akıllı saati, bir kez daha sızıntılara konu oldu.

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Galaxy Watch Ultra ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Watch Ultra’nın ABD fiyatı ortaya çıkmıştı. 700$ satış fiyatına sahip olacağı belirtilen cihazın Avrupa fiyatı da ortaya çıktı. Avrupa geneline birçok satış mağazasının internet sitesinde görüntülen Galaxy Watch Ultra, 689-699€ arası bir fiyat etiketine sahip olacak. Merakla beklenen Galaxy Watch 7 ise 40mm için 319€, 44mm için ise 349€ fiyat etiketine sahip olacak. Samsung ortaya çıkan fiyat bilgileri hakkında bir açıklama yapmadı ancak ortaya çıkan fiyatların beklenen seviyede olduğunu belirtelim.

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ailesi, Samsung’un önümüzdeki ay düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte tanıtılacak. Aynı etkinlikte Samsung’un yeni Galaxy Buds modellerine ve Galaxy Ring’e de yer vermesi bekleniyor. Cihazın Türkiye fiyatı da Galaxy Unpacked etkinliğinden hemen sonra belli olacaktır.



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