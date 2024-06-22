Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Galaxy Watch Ultra ne kadar olacak?
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Watch Ultra’nın ABD fiyatı ortaya çıkmıştı. 700$ satış fiyatına sahip olacağı belirtilen cihazın Avrupa fiyatı da ortaya çıktı. Avrupa geneline birçok satış mağazasının internet sitesinde görüntülen Galaxy Watch Ultra, 689-699€ arası bir fiyat etiketine sahip olacak. Merakla beklenen Galaxy Watch 7 ise 40mm için 319€, 44mm için ise 349€ fiyat etiketine sahip olacak. Samsung ortaya çıkan fiyat bilgileri hakkında bir açıklama yapmadı ancak ortaya çıkan fiyatların beklenen seviyede olduğunu belirtelim.
Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ailesi, Samsung’un önümüzdeki ay düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte tanıtılacak. Aynı etkinlikte Samsung’un yeni Galaxy Buds modellerine ve Galaxy Ring’e de yer vermesi bekleniyor. Cihazın Türkiye fiyatı da Galaxy Unpacked etkinliğinden hemen sonra belli olacaktır.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.