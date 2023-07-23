Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 depolama ve renk seçenekleri belli oldu

- Galaxy Z Fold 5, 1TB'a kadar depolama ile gelecek
- Galaxy Z Flip 5, 256GB'a kadar depolamayla gelecek
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Galaxy Z Fold 5, 1TB'a kadar depolama ile gelecek
Galaxy Z Fold 5 modeli, siyah (phantom black,), bej ve buz mavisi renk seçenekleriyle gelecek. Katlanan telefon, 256 GB başlangıç depolama alanıyla gelecek ve 512 GB, 1 TB seçeneği olacak.
Galaxy Z Flip 5, 256GB'a kadar depolamayla gelecek
Galaxy Z Flip 5 modeli ise grafit, bej, eflatun ve nane yeşili renk seçenekleriyle gelecek. Katlanır telefon, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği sunacak. Bu modelde 512GB ve 1TB seçeneği görmek sürpriz olacak.
Samsung’un en erken 12 Ağustos - 18 Ağustos tarihleri arasında Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerini satışa sunması bekleniyor. Bu arada aynı etkinlikte Galaxy Tab S9 tablet serisi, Galaxy Watch 6 akıllı saat modellerini de göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)