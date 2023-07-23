Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 depolama ve renk seçenekleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, 26 Temmuz’da TSİ 14.00’te başlayacak Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanan ekranlı telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i tanıtacak. Tanıtım etkinliğine sayılı günler kala, yeni nesil katlanır akıllı telefonların depolama alanı ve renk seçenekleri belli oldu. satış tarihini açıkladı.

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Galaxy Z Fold 5, 1TB'a kadar depolama ile gelecek

Galaxy Z Fold 5 modeli, siyah (phantom black,), bej ve buz mavisi renk seçenekleriyle gelecek. Katlanan telefon, 256 GB başlangıç depolama alanıyla gelecek ve 512 GB, 1 TB seçeneği olacak.

Galaxy Z Flip 5, 256GB'a kadar depolamayla gelecek

Galaxy Z Flip 5 modeli ise grafit, bej, eflatun ve nane yeşili renk seçenekleriyle gelecek. Katlanır telefon, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği sunacak. Bu modelde 512GB ve 1TB seçeneği görmek sürpriz olacak.

Samsung’un en erken 12 Ağustos - 18 Ağustos tarihleri arasında Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerini satışa sunması bekleniyor. Bu arada aynı etkinlikte Galaxy Tab S9 tablet serisi, Galaxy Watch 6 akıllı saat modellerini de göreceğiz.

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Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 depolama ve renk seçeneği belli oldu