GeForce Now artık Steam kütüphanesi ile senkronize çalışıyor

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Nvidia firmasının bulut oyun hizmeti GeForce Now, artık Steam kütüphanesi ile senkronize olarak çalışıyor. Hizmet, oyuncuların diğer dijital oyun platformlarından satın aldıkları oyunları bulutta oynamalarına imkan sağlıyordu fakat uyumlu oyunları bulup kaydetmek kullanıcının sorumluluğundaydı. Yeni Game Sync özelliği ile bu işlem otomatik olarak gerçekleşecek.

Kullanıcıların Steam, Epic Games Store, Battle.net ya da Uplay üzerinden aldıkları oyunları buluta eklemelerine imkan sağlayan GeForce Now, Game Sync özelliğiyle birlikte Steam hesabıyla oturum açmaya ve buradaki oyunları otomatik olarak kütüphaneye eklemeye imkan sağlıyor.

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Nvidia’ın GeForce Now hizmetinin ücretli paketi kullanıcılara sunulduğunda, yayıncılar arasından bir hayli tepki toplamıştı. Bu tepkilerin sonrasında firma Mayıs ayında, geliştiricilerin oyunlarını platformda kullandırmaya izin vermek isteyip istemediklerine yönelik onaylarını almaya başlamıştı.

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/gfn-general-chat/20/390837/game-ready-on-geforce-now-thursday-releases-7302

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