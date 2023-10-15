GeForce Now fiyatlarına zam geliyor: Türkiye'de geçerli olacak mı?

GeForce Now fiyatları zamlandı
Duyuruya göre GeForce Now, üyelik kademesine bağlı olarak abonelik fiyatlarında önemli bir artışa imza atıyor. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak değişikliğe göre Kanada’daki oyuncular servise 6 dolar daha fazla, İngiltere’deki kullanıcılar ise 2 pound daha fazla ödemek zorunda kalacak. Avrupa'da ise, 1 ila 2 euroluk artış söz konusu. Temel abonelik 10,99 euro, Ultimate ise 20 eurodan 22 euroya çıkacak.
Zamdan Türkiye fiyatları etkilenecek mi?
Nvidia, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek değişikliğin Kanada, İngiltere, Euro Bölgesi, İsveç, Norveç, Danimarka, Çekya ve Polonya gibi bölgelerde geçerli olacağını söylüyor. Peki bu zamlar Türkiye'de geçerli olacak mı? Game+'ın ülkemizde daha geçtiğimiz ay zamlandığı düşünüldüğünde bu zam sonrası Türkiye'de yeni bir zammın gerçekleşmesi beklenilmiyor. Ancak bu kesin olarak doğrulanmadı.
Bilmeyenler için ülkemizde Game+ olarak sunulan GeForce Now, geçtiğimiz ay önemli oranda zamlandı. Buna göre 1 Aylık GeForce Now aboneliği 140TL'den 190TL'ye, 3 aylık paket ise 520TL'den 790TL oldu. 6 Aylık ve 12 Aylık paketler ise, sırasıyla 760TL ve 1.380TL'den kullanıcılara sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.