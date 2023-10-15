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    Anlık Bildirim

    GeForce Now fiyatlarına zam geliyor: Türkiye'de geçerli olacak mı?

    Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now, yeni bir zam haberi ile gündemde. Bugün Nvidia, belirli bölgeler için yeni abonelik fiyatlarını duyurdu. Peki Türkiye'de geçerli olacak mı?
    GeForce Now fiyatlarına zam geliyor! Türkiye'de ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia’nın ülkemizde Turkcell ortaklığıyla sunduğu bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, geçtiğimiz ay büyük oranda zamlanmıştı. Son olarak Nvidia, oyun akışı hizmetinin global fiyatlarına da yeni bir zam geleceğini duyurdu. Peki bu zam hangi bölgelerde geçerli olacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    GeForce Now fiyatları zamlandı

    Duyuruya göre GeForce Now, üyelik kademesine bağlı olarak abonelik fiyatlarında önemli bir artışa imza atıyor. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak değişikliğe göre Kanada’daki oyuncular servise 6 dolar daha fazla, İngiltere’deki kullanıcılar ise 2 pound daha fazla ödemek zorunda kalacak. Avrupa'da ise, 1 ila 2 euroluk artış söz konusu. Temel abonelik 10,99 euro, Ultimate ise 20 eurodan 22 euroya çıkacak. 

    GeForce Now fiyatlarına zam geliyor! Türkiye'de ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca önümüzdeki haftalarda GeForce Now hediye kartları için de bir fiyat artışı bekleniyor. Bunun için 1 Kasım’dan sonrasına işaret edilldi ancak daha önce satın alınan kartlar da geçerliliğini korumaya devam edecek. 

    Zamdan Türkiye fiyatları etkilenecek mi?

    Nvidia, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek değişikliğin Kanada, İngiltere, Euro Bölgesi, İsveç, Norveç, Danimarka, Çekya ve Polonya gibi bölgelerde geçerli olacağını söylüyor. Peki bu zamlar Türkiye'de geçerli olacak mı? Game+'ın ülkemizde daha geçtiğimiz ay zamlandığı düşünüldüğünde bu zam sonrası Türkiye'de yeni bir zammın gerçekleşmesi beklenilmiyor. Ancak bu kesin olarak doğrulanmadı. 

    Bilmeyenler için ülkemizde Game+ olarak sunulan GeForce Now, geçtiğimiz ay önemli oranda zamlandı. Buna göre 1 Aylık GeForce Now aboneliği 140TL'den 190TL'ye, 3 aylık paket ise 520TL'den 790TL oldu. 6 Aylık ve 12 Aylık paketler ise, sırasıyla 760TL ve 1.380TL'den kullanıcılara sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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