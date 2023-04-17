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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4000 üretimi artmıyor, önce RTX 3000 serisi bitecek

    GeForce RTX 3000 serisinin halen yüksek stok oranında bulunması Nvidia’yı kara kara düşündürüyor. Firma halen RTX 4000 üretiminin arttırılması için girişimde bulunmuş değil.
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    GeForce RTX 4000 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın performansı daha da yukarı çeken Ada Lovelace tabanlı GeForce RTX 4000 ekran kartları geçen yılın sonlarından bu yana piyasada kendisine yer buluyor ancak Nvidia ilk etapta RTX 3000 serisinin stoklarını bitirmekte kararlı.

    GeForce RTX 4000 üretimi aynı seviyede

    Nvidia normalde yaz aylarına doğru üretici ortakları ile birlikte ekran kartlarının satışlarını arttırma eğilimine giriyor. Yonga üretiminin yanı sıra test ve paketleme yapan ortaklara da (OSAT) bilgilendirme yapılarak kota arttırımı isteniyor.

    Gelen bilgilere göre Nvidia henüz ne satış ortaklarına ne de OSAT ortaklarına üretimin arttırılması ile ilgili bir bildirimde bulunmadı. Bunun sebebi ise GeForce RTX 3000 serisinin stoklarını olabildiğince en aza indirmek. Diğer taraftan bilgisayar pazarında yaşanan düşüler de Nvidia’nın vites arttırmasının önüne geçiyor zira halen talep beklendiği kadar yüksek değil.

    GeForce RTX 4090, 4080, 4070 gibi masaüstü ve mobil ekran kartları bir süredir satışta ancak halen yaygın bir şekilde bulunamıyor. Haliyle fiyatlarda yüksek seyrediyor. Nvidia’nın bir süre daha bu politikayı devam ettireceği tahmin ediliyor. En iyi ihtimalle yaz sonlarında firma bir değişikliğe gidebilir.

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