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    GeForce RTX 4080 yenileniyor: Fiyatlar düşebilir

    Geçtiğimiz haftalarda 1.199 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülen GeForce RTX 4080, yeni bir tasarıma geçiş yapıyor. Yaklaşan değişiklik, ekran kartının fiyatına etki edebilir. 
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    GeForce RTX 4080 yenileniyor: Fiyatlar düşebilir Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda amiral gemisi RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, RTX 4080 için önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bugün Hong Kong kaynaklı haber kaynağı HKEPC, Nvidia'nın GeForce RTX 4080 için yeni bir AD103 yongası hazırladığını ortaya çıkardı. Yeni sürüm fiyatlarda değişikliğe neden olabilir. İşte detaylar

    RTX 4080 yeni bir tasarıma geçiş yapıyor

    Günümüzde GeForce RTX 4080, Nvidia'nın AD103-300 yongasından güç alıyor. Ancak mevcut sızıntılar ve Nvidia üretim ortakları, yeni kartın yakında AD103-301'e geçeceğini doğruladı. Bununla birlikte yeni GPU, mevcut sürüme kıyasla benzer özellikleri korurken, yönetim kurulu ortaklarının maliyeti düşürmesine yardımcı olacak. 

    GeForce RTX 4080 yenileniyor: Fiyatlar düşebilir Tam Boyutta Gör
    Ayrıca HKEPC, yaklaşan RTX 4070 modelinin AD104-250 veya AD104-251 olmak üzere iki farklı yongadan güç alabileceğini söylüyor. Bununla birlikte Nvidia, kullanıcıların karşısınca önce “karşılaştırma devreli” “250” varyasyonunu ile çıkacak. Yaklaşık iki hafta sonra ise aynı dereceye ihtiyaç duymayan AD104-251 tabanlı RTX 4070 piyasaya sürülecek. Söz konusu bu modelin, daha az bileşen sayısı ile maliyetleri düşürmesi bekleniyor. 
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