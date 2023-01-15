GeForce RTX 4080 yenileniyor: Fiyatlar düşebilir

Geçtiğimiz haftalarda 1.199 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülen GeForce RTX 4080, yeni bir tasarıma geçiş yapıyor. Yaklaşan değişiklik, ekran kartının fiyatına etki edebilir.