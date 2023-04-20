GIGABYTE, Nvidia RTX40 ekran kartlı oyuncu laptopları duyurdu

- Gigabyte AORUS serisi oyuncu laptop özellikleri
- Gigabyte AERO serisi oyun laptop özellikleri
- Gigabyte G5 serisi oyun dizüstü bilgisayar özellikleri
- Gigabyte oyuncu laptopları fiyatları
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Gigabyte AORUS serisi oyuncu laptop özellikleri
Aorus 17 (17.3 inç) ve Aorus 15 (15.6 inç), QHD çözünürlük, 240Hz yenileme hızını destekleyen TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikalı ekrana sahip. Ekran kartı çıkış modu geçişini kolaylaştıran Gigabyte MUX Switch teknolojisi mevcut. Kolay ısı dağılımı için 6 adet ısı borusu, 3 adet güçlü fan bulunuyor.
RGB ışıklı ve tamamen metal gövde tasarımına sahip olan AORUS serisi, Thunderbolt 4 portlarını taşıyor. Laptoplar, Windows 11 Home sürümüyle geliyor.
Gigabyte AERO serisi oyun laptop özellikleri
Aero 14 modeli, hem renk kalibrasyonu sertifikalı hem de Pantone onaylı QHD+ çözünürlüğünde ince çerçeveli OLED ekrana sahip. 5.484.000 bağımsız LED piksel, 16:10 en boy oranı, %100 DCI-P3 sinema sınıfı renk gamı, TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 sertifika, TrueBlack sertifika, ekranın diğer özellikleri arasında.
AERO 14, WiFi 6E ve Gen 4 SSD ile geliyor. Laptop, 7.5 saate kadar dayanabilen 65Wh pil ile donatılmış. Aero OLED modellerinde iki adet Thunderbolt 4 portu, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, 3.5mm kulaklık girişi dahil standart bağlantı noktaları mevcut.
Gigabyte G5 serisi oyun dizüstü bilgisayar özellikleri
WINDFORCE soğutma teknolojisini kullanan laptoplar, 4 havalandırma deliği, 4 ısı borusu, 2 adet fan bulunduruyor. Hafif ve ince bir kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, 144Hz ekranla donatılmış. Net ses giriş ve çıkışı için iki yönlü yapay zeka gürültü engelleme özellikli mikrofonlar, surround ses deneyimi için DTS Ultra ile geliyor. Klavye için önceden ayarlanmış 15 renk seçeneği mevcut.
Gigabyte oyuncu laptopları fiyatları
Gigabyte AORUS serisi fiyatı; 1360 dolardan başlıyor. AERO 14 OLED fiyatı; 1850 dolardan başlıyor. G5 serisi fiyatı; 1100 dolardan başlıyor. Gigabyte, laptopları Mayıs ayı içinde Hindistan’da satışa sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)