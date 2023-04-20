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    GIGABYTE, Nvidia RTX40 ekran kartlı oyuncu laptopları duyurdu

    GIGABYTE, üst düzey donanıma sahip oyuncu laptop modellerini duyurdu. Hindistan’da duyurulan AORUS, AERO ve G5 serisi oyun dizüstü bilgisayarlar özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    gigabyte oyuncu laptop modelleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    GIGABYTE’ın Hindistan pazarında duyurduğu yeni oyun laptopları Nvidia RTX40 serisi ekran kartı, 13. nesil Intel işlemci gibi üst seviye donanımlarla geliyor. Şirket, oyuncular kadar profesyonellerin de ilgisini çekecek üç modelle karşımızda.

    Gigabyte AORUS serisi oyuncu laptop özellikleri

    Gigabyte AORUS 17 ve AORUS 15 özellikleri Tam Boyutta Gör
    AORUS serisi, Aorus 17 BSF, Aorus 15 BKF, Aorus 15 9SF ve Aorus 15 9KF olmak üzere dört model içeriyor. Dizüstü bilgisayarlar Intel Core 13. nesil i7 H serisi işlemci ve Nvidia RTX 4070 ekran kartıyla geliyor.

    Aorus 17 (17.3 inç) ve Aorus 15 (15.6 inç), QHD çözünürlük, 240Hz yenileme hızını destekleyen TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikalı ekrana sahip. Ekran kartı çıkış modu geçişini kolaylaştıran Gigabyte MUX Switch teknolojisi mevcut. Kolay ısı dağılımı için 6 adet ısı borusu, 3 adet güçlü fan bulunuyor.

    RGB ışıklı ve tamamen metal gövde tasarımına sahip olan AORUS serisi, Thunderbolt 4 portlarını taşıyor. Laptoplar, Windows 11 Home sürümüyle geliyor.

    Gigabyte AERO serisi oyun laptop özellikleri

    Gigabyte AERO 14 OLED özellikleri Tam Boyutta Gör
    AERO serisi, Aero 14 OLED BMF ve Aero 14 OLED BKF olmak üzere iki model içeriyor. Nvidia RTX 4050 ekran kartı ve Intel Core 13. nesil i7 H serisi işlemciyle geliyorlar.

    Aero 14 modeli, hem renk kalibrasyonu sertifikalı hem de Pantone onaylı QHD+ çözünürlüğünde ince çerçeveli OLED ekrana sahip. 5.484.000 bağımsız LED piksel, 16:10 en boy oranı, %100 DCI-P3 sinema sınıfı renk gamı, TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 sertifika, TrueBlack sertifika, ekranın diğer özellikleri arasında.

    AERO 14, WiFi 6E ve Gen 4 SSD ile geliyor. Laptop, 7.5 saate kadar dayanabilen 65Wh pil ile donatılmış. Aero OLED modellerinde iki adet Thunderbolt 4 portu, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, 3.5mm kulaklık girişi dahil standart bağlantı noktaları mevcut.

    Gigabyte G5 serisi oyun dizüstü bilgisayar özellikleri

    Gigabyte G5 serisi Tam Boyutta Gör
    G5 serisi, G5 KF ve G5 MF olmak üzere iki model içeriyor. G5 KF modelinde Nvidia’nın GeForce RTX 4060 ekran kartı, diğer modelde RTX 4050 ekran kartı bulunuyor. İki laptop da yapay zeka destekli DLSS 3 ile donatılmış.G5 KF, 12. nesil Intel Core i5 12550H işlemci, G5 MF,  12450H işlemciden güç alıyor.

    WINDFORCE soğutma teknolojisini kullanan laptoplar, 4 havalandırma deliği, 4 ısı borusu, 2 adet fan bulunduruyor. Hafif ve ince bir kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, 144Hz ekranla donatılmış. Net ses giriş ve çıkışı için iki yönlü yapay zeka gürültü engelleme özellikli mikrofonlar, surround ses deneyimi için DTS Ultra ile geliyor. Klavye için önceden ayarlanmış 15 renk seçeneği mevcut.

    Gigabyte oyuncu laptopları fiyatları

    Gigabyte AORUS serisi fiyatı; 1360 dolardan başlıyor. AERO 14 OLED fiyatı; 1850 dolardan başlıyor. G5 serisi fiyatı; 1100 dolardan başlıyor. Gigabyte, laptopları Mayıs ayı içinde Hindistan’da satışa sunacak.

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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