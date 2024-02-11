Gmail, e-posta yanıtlarını yeniden tasarlıyor: İşte yenilenen tasarım

Tam Boyutta Gör Google'a ait e-posta uygulaması Gmail, kendini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda e-postalara emoji tepkilerini getiren Gmail, şimdilerde e-posta yanıtlarını gerçekleştirdiğimiz panelin tasarımını yeniliyor.

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İşte e-posta yanıtlarının yenilenen tasarımı:

Gmail, e-posta yanıt kullanıcı arayüzünün yenilenen tasarımını üç aydır test ediyor. Bu hafta itibarıyla daha fazla kişinin kullanımına sunulan yeni arayüz henüz geniş bir kullanıma sunulmadı. Bu, kullanıcılar tarafından beğenilmeyen kısımların yenilenmesine devam ettiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere Gmail, artık ekranın alt kısmına yapışan bir Yanıt alanını test ediyor. Google Sohbet'e oldukça benzer bir tasarıma sahip bu metin kutusunun sol tarafı bir yanıt türü seçmenize ve kime göndereceğinizi düzenlemenize olanak tanımakta.

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