Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'un Mars uzay aracı belgeseli, 23 Kasım'da yayınlanacak: İşte ilk fragman

    Amazon'un Opportunity Mars uzay aracı belgeseli, 23 Kasım'da yayınlanacak. Amazon Prime'da yayınlanacak Good Night Oppy belgeseli için ilk fragman paylaşıldı.   
    Oy Ver
    Good Night Oppy Amazon
    Amblin Entertainment ve Amazon Studios, yönetmen koltuğunda Ryan White’ın oturduğu, Opportunity Mars uzay aracı hakkında belgesel olacak Good Night Oppy için ilk fragmanı yayınladı.

    23 Kasım’da Amazon Prime platformunda yayınlanacak olan belgesel, Angela Bassett tarafından seslendirilecek. Uzun metrajlı film, ayrıca 4 Kasım’da belli sinemalarda vizyona girecek.

    23 Kasım'da Amazon Prime'da

    Assassins filmiyle bildiğimiz Ryan White’ın yönettiği, Black Panther ve Contract’taki rolleriyle bilinen Angela Bassett’in seslendirdiği Good Night Oppy, NASA’nın Opportunity uzay aracı ve Oppy’nin hikayesini anlatacak. NASA Jet Propulsion Lab (JPL) de projeye arşiv görüntüleri ve uzay aracının göreviyle ilgili bilgileri paylaşarak katkıda bulunmuş.

    Good Night Oppy, izleyicileri uzay aracının başlama noktasına geri götürecek. Opportunity’nin yapım aşamasından NASA’nın laboratuvarında test edilme aşamasına ve sonrasına kadar tüm merak edilenler yansıtılacak. Panorama ve yakın çekim görüntüler dışında Star Wars’un ünlenmesine katkıda bulunan görsel efekt şirketi Industrial Light & Magic’in animasyon sahneleriyle, geçmiş yapımlardan ayrılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız