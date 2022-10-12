Amazon'un Mars uzay aracı belgeseli, 23 Kasım'da yayınlanacak: İşte ilk fragman

Amblin Entertainment ve Amazon Studios, yönetmen koltuğunda Ryan White’ın oturduğu, Opportunity Mars uzay aracı hakkında belgesel olacak Good Night Oppy için ilk fragmanı yayınladı.

23 Kasım’da Amazon Prime platformunda yayınlanacak olan belgesel, Angela Bassett tarafından seslendirilecek. Uzun metrajlı film, ayrıca 4 Kasım’da belli sinemalarda vizyona girecek.

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23 Kasım'da Amazon Prime'da

Assassins filmiyle bildiğimiz Ryan White’ın yönettiği, Black Panther ve Contract’taki rolleriyle bilinen Angela Bassett’in seslendirdiği Good Night Oppy, NASA’nın Opportunity uzay aracı ve Oppy’nin hikayesini anlatacak. NASA Jet Propulsion Lab (JPL) de projeye arşiv görüntüleri ve uzay aracının göreviyle ilgili bilgileri paylaşarak katkıda bulunmuş.

Good Night Oppy, izleyicileri uzay aracının başlama noktasına geri götürecek. Opportunity’nin yapım aşamasından NASA’nın laboratuvarında test edilme aşamasına ve sonrasına kadar tüm merak edilenler yansıtılacak. Panorama ve yakın çekim görüntüler dışında Star Wars’un ünlenmesine katkıda bulunan görsel efekt şirketi Industrial Light & Magic’in animasyon sahneleriyle, geçmiş yapımlardan ayrılacak.

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