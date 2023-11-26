Tam Boyutta Gör Bu haftanın başında Google, Google Workspace özelinde önemli iyileştirmelerin yolda olduğunu duyurmuştu. Android ve katlanabilir telefonları hedefleyen bu güncelleme, tüm kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Google Drive, tabletler ve katlanabilir telefonlar için yenilendi

Yeni güncelleme kapsamında Google, web sürümüne yakın daha kullanıcı dostu bir Drive deneyimi sunuyor. Buna göre ilk yenilik gezinme sisteminde. Yenilenen tasarımla klasörler ve alt klasörler arasında artık daha hızlı geçiş yapılabilecek. Ayrıca güncelleme, son değişiklik tarihi ve her dosyanın kapladığı depolama alanı başta olmak üzere kullanıcılara daha ayrıntılı bilgiler sunuyor.

Bir diğer yenilikse Material 3 tasarımına geçiş yapılması. Izgara görünümü artık bir karttaki her klasörü ve dosyayı, dosya adı önizlemenin altında yerine üstte olacak şekilde gösteriyor. Ayrıca soldaki gezinme ve uygulama çubuğu da birleştirildi ve dosya görünümü için yuvarlatılmış köşelere sahip ayrı bir bölüm oluşturuldu. Bu değişikliklere ise yepyeni bir renk paleti eşlik ediyor.

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Google, yeni sürümün tüm Google Workspace müşterileri ve kişisel Google hesabı olan kullanıcılar için erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca Google Drive'daki yenilikler bunlarla da sınırlı değil. Mart ayından bu yana Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'daki düzenleme biçimi değiştirildi ve daha büyük mobil cihazlara yönelik iyileştirmeler devam ediyor.

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Google Drive tablet ve katlanabilir telefonlar için yenilendi