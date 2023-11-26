Google Drive tablet ve katlanabilir telefonlar için yenilendi

Google Drive, tabletler ve katlanabilir telefonlar için yenilendi
Yeni güncelleme kapsamında Google, web sürümüne yakın daha kullanıcı dostu bir Drive deneyimi sunuyor. Buna göre ilk yenilik gezinme sisteminde. Yenilenen tasarımla klasörler ve alt klasörler arasında artık daha hızlı geçiş yapılabilecek. Ayrıca güncelleme, son değişiklik tarihi ve her dosyanın kapladığı depolama alanı başta olmak üzere kullanıcılara daha ayrıntılı bilgiler sunuyor.
Bir diğer yenilikse Material 3 tasarımına geçiş yapılması. Izgara görünümü artık bir karttaki her klasörü ve dosyayı, dosya adı önizlemenin altında yerine üstte olacak şekilde gösteriyor. Ayrıca soldaki gezinme ve uygulama çubuğu da birleştirildi ve dosya görünümü için yuvarlatılmış köşelere sahip ayrı bir bölüm oluşturuldu. Bu değişikliklere ise yepyeni bir renk paleti eşlik ediyor.
Google, yeni sürümün tüm Google Workspace müşterileri ve kişisel Google hesabı olan kullanıcılar için erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca Google Drive'daki yenilikler bunlarla da sınırlı değil. Mart ayından bu yana Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'daki düzenleme biçimi değiştirildi ve daha büyük mobil cihazlara yönelik iyileştirmeler devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.