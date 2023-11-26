Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Drive tablet ve katlanabilir telefonlar için yenilendi

    Google Drive'ın en son güncellemesi, Android tablet ve katlanabilir telefonlar için yepyeni özellikler getiriyor. Kullanıcılar artık web sürümüne benzer bir deneyimle karşılaşacak.
    Google Drive tablet ve katlanabilir telefonlar için yenilendi Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başında Google, Google Workspace özelinde önemli iyileştirmelerin yolda olduğunu duyurmuştu. Android ve katlanabilir telefonları hedefleyen bu güncelleme, tüm kullanıcılara ulaşmaya başladı. 

    Google Drive, tabletler ve katlanabilir telefonlar için yenilendi

    Yeni güncelleme kapsamında Google, web sürümüne yakın daha kullanıcı dostu bir Drive deneyimi sunuyor. Buna göre ilk yenilik gezinme sisteminde. Yenilenen tasarımla klasörler ve alt klasörler arasında artık daha hızlı geçiş yapılabilecek. Ayrıca güncelleme, son değişiklik tarihi ve her dosyanın kapladığı depolama alanı başta olmak üzere kullanıcılara daha ayrıntılı bilgiler sunuyor.

    Bir diğer yenilikse Material 3 tasarımına geçiş yapılması. Izgara görünümü artık bir karttaki her klasörü ve dosyayı, dosya adı önizlemenin altında yerine üstte olacak şekilde gösteriyor. Ayrıca soldaki gezinme ve uygulama çubuğu da birleştirildi ve dosya görünümü için yuvarlatılmış köşelere sahip ayrı bir bölüm oluşturuldu. Bu değişikliklere ise yepyeni bir renk paleti eşlik ediyor.

    Google, yeni sürümün tüm Google Workspace müşterileri ve kişisel Google hesabı olan kullanıcılar için erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca Google Drive'daki yenilikler bunlarla da sınırlı değil. Mart ayından bu yana Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'daki düzenleme biçimi değiştirildi ve daha büyük mobil cihazlara yönelik iyileştirmeler devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bacasız filtreli davlumbaz yorumları kavgada göz morarmasına ne iyi gelir doktorların önerdiği boy uzatma ilaçları apartman bahçesindeki ağacı kesmek için nereden izin alınır efexor ile iyileşenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız