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    Google Haritalar, kullanıcılarını koronavirüse bağlı olarak meydana gelen değişikliklerde uyaracak

    Google'ın navigasyondan daha fazlasını sunan uygulaması Google Haritalar, koronavirüs sebebiyle işletmelerin saatlerinde meydana gelen değişikliklerde kullanıcılar uyarılacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Haritalar, kullanıcılarını koronavirüse bağlı olarak meydana gelen değişikliklerde uyaracak
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    Bu haftadan itibaren koronavirüs ile ilgili olarak ABD’deki kamuoyunun davranış değiştirmesiyle birlikte firmaların halka dönük adımları da değişti. Toplulukları bir araya getiren turnuvalar ve etkinlikler iptal edilir veya dijital ortama taşınırken Google Haritalar da bu etkinliklere ve işletmelere yönelik haberleri kullanıcılarına ulaştıracak.

    Ayrıca Bkz. "Pixel 4A rapora göre UFS 2.1 depolamayla gelecek"

    İşletmelerin kendi sayfalarını yönetim sırasında da Google İşletmem üzerinden uyarılar oluşturmalarına imkan sağlanıyor. Virüs salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yapan veya tamamen kapanan firmalar da Google tarafından Haritalar üzerinde değişiklik yapmaları için teşvik ediliyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Ahahahaha :D :D Güldürmesin Google. Yapılan her düzenlemeyi kabul etmeyen firma gelmiş burada haritaları düzenleyin diyor :D Veri tabanınız sahte spam firmalarla dolu :D Adam kendi evini firma olarak eklemiş :D İsim kısmına telefon numarası yazmış başka biri :D
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