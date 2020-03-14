Google Haritalar, kullanıcılarını koronavirüse bağlı olarak meydana gelen değişikliklerde uyaracak

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Bu haftadan itibaren koronavirüs ile ilgili olarak ABD’deki kamuoyunun davranış değiştirmesiyle birlikte firmaların halka dönük adımları da değişti. Toplulukları bir araya getiren turnuvalar ve etkinlikler iptal edilir veya dijital ortama taşınırken Google Haritalar da bu etkinliklere ve işletmelere yönelik haberleri kullanıcılarına ulaştıracak.

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İşletmelerin kendi sayfalarını yönetim sırasında da Google İşletmem üzerinden uyarılar oluşturmalarına imkan sağlanıyor. Virüs salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yapan veya tamamen kapanan firmalar da Google tarafından Haritalar üzerinde değişiklik yapmaları için teşvik ediliyor.

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