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    Anlık Bildirim

    Google'dan güvenlik adımı: Mavi onay işareti arama sonuçlarında gösterilecek

    Mavi onay işareti Google arama sonuçlarına taşınıyor. Site adreslerinin yanında çıkacak onay rozeti ile internet kullanıcılarının sahte veya aldatıcı sitelere girmesi engellenecek. 
    google arama mavi onay işareti Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların sahte veya dolandırıcı site bağlantılarına tıklamaktan kaçınmasını kolaylaştırmak adını yeni bir doğrulama özelliğini deniyor. Google arama sonuçlarında işletme bağlantılarının yanında şirketin gerçek olduğunu, tanınan markadan faydalanmaya çalışan bir taklitçi olmadığını gösteren mavi doğrulanmış onay işareti gösterilecek.

    Google aramalarda mavi onay işareti

    Onay işaretinin üzerine gelindiğinde “Google'ın işaretleri, bu işletmenin söylediği işletme olduğunu gösteriyor" şeklinde bir mesaj gösterilecek. Bu, web sitesi doğrulama, Merchant Center verileri ve elle inceleme gibi şeylerle belirleniyor.

    Google, arama sonuçlarında gösterilecek onay işaretlerine ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Şu anda az sayıda kullanıcıyla test ediliyor gibi görünüyor.

    Kaspersky gibi bazı antivirüs programları, uzun süredir arama sonuçlarına onay işaretini yerleştiriyor. İnternet güvenliği programı kullanmayan kullanıcıların da olduğu düşünüldüğünde bu özelliğin varsayılan olarak Google tarafından sunulması daha iyi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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