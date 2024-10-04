Google'dan güvenlik adımı: Mavi onay işareti arama sonuçlarında gösterilecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, kullanıcıların sahte veya dolandırıcı site bağlantılarına tıklamaktan kaçınmasını kolaylaştırmak adını yeni bir doğrulama özelliğini deniyor. Google arama sonuçlarında işletme bağlantılarının yanında şirketin gerçek olduğunu, tanınan markadan faydalanmaya çalışan bir taklitçi olmadığını gösteren mavi doğrulanmış onay işareti gösterilecek.

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Google aramalarda mavi onay işareti

Onay işaretinin üzerine gelindiğinde “Google'ın işaretleri, bu işletmenin söylediği işletme olduğunu gösteriyor" şeklinde bir mesaj gösterilecek. Bu, web sitesi doğrulama, Merchant Center verileri ve elle inceleme gibi şeylerle belirleniyor.

Google, arama sonuçlarında gösterilecek onay işaretlerine ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Şu anda az sayıda kullanıcıyla test ediliyor gibi görünüyor.

Kaspersky gibi bazı antivirüs programları, uzun süredir arama sonuçlarına onay işaretini yerleştiriyor. İnternet güvenliği programı kullanmayan kullanıcıların da olduğu düşünüldüğünde bu özelliğin varsayılan olarak Google tarafından sunulması daha iyi olacak.

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Google, mavi onay işaretini arama sonuçlarına taşıyor