Google'dan güvenlik adımı: Mavi onay işareti arama sonuçlarında gösterilecek

Google aramalarda mavi onay işareti
Onay işaretinin üzerine gelindiğinde “Google'ın işaretleri, bu işletmenin söylediği işletme olduğunu gösteriyor" şeklinde bir mesaj gösterilecek. Bu, web sitesi doğrulama, Merchant Center verileri ve elle inceleme gibi şeylerle belirleniyor.
Google, arama sonuçlarında gösterilecek onay işaretlerine ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Şu anda az sayıda kullanıcıyla test ediliyor gibi görünüyor.
Kaspersky gibi bazı antivirüs programları, uzun süredir arama sonuçlarına onay işaretini yerleştiriyor. İnternet güvenliği programı kullanmayan kullanıcıların da olduğu düşünüldüğünde bu özelliğin varsayılan olarak Google tarafından sunulması daha iyi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.