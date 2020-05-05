Google Meet ve Gmail artık entegre çalışıyor

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Google'ın Zoom ve Microsoft Teams'e rakip olabilmek için elinden geleni ardına koymadığı şu günlerde firmanın profesyonel sohbet uygulaması olan Meet, tüketicilere de açılmıştı. Bu açılışın ardından şimdi de Meet ile Gmail entegrasyonu geldi. Artık Gmail ekranından direkt sesli veya görüntülü sohbet başlatmak ya da birine dâhil olmak mümkün.

100 kişiye kadar sohbet için kullanmada ücretsiz olan Meet, görüntülü konuşmalarda ise 16 sayısını limit olarak kabul ediyor. Kıyaslamak gerekirse popüler Zoom uygulaması, 49 kişiye destek veriyor.

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Google Meet, yakın zamanda gelecek güncellemelerle birlikte düşük ışıkta görüntüyü iyileştiren kamera teknolojisine ve arka plan gürültü engelleyiciye de sahip olacak.

https://mspoweruser.com/google-meet-gmail-integration-now-rolling-out/

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