Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Meet ve Gmail artık entegre çalışıyor

    Google'ın tüketici pazarında da kullanıma açtığı, 100 kişiye kadar ücretsiz çalışan Meet, Gmail ile de entegre oldu. Bu sayede artık e-postalardan direkt sohbetlere atlamak mümkün oldu.
    1 hf.
    2,3b
    1
    1
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Meet ve Gmail artık entegre çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Google'ın Zoom ve Microsoft Teams'e rakip olabilmek için elinden geleni ardına koymadığı şu günlerde firmanın profesyonel sohbet uygulaması olan Meet, tüketicilere de açılmıştı. Bu açılışın ardından şimdi de Meet ile Gmail entegrasyonu geldi. Artık Gmail ekranından direkt sesli veya görüntülü sohbet başlatmak ya da birine dâhil olmak mümkün.

    100 kişiye kadar sohbet için kullanmada ücretsiz olan Meet, görüntülü konuşmalarda ise 16 sayısını limit olarak kabul ediyor. Kıyaslamak gerekirse popüler Zoom uygulaması, 49 kişiye destek veriyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor"

    Google Meet, yakın zamanda gelecek güncellemelerle birlikte düşük ışıkta görüntüyü iyileştiren kamera teknolojisine ve arka plan gürültü engelleyiciye de sahip olacak.



    https://mspoweruser.com/google-meet-gmail-integration-now-rolling-out/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu
    Yararlı olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir 1 hf. Bakanlık ve Storytel iş birliği ile sesli kitaplar ücretsiz! 1 hf. ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak? 1 hf. Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı 1 hf. Koronavirüs salgınında en çok orta seviye akıllı telefonlar satıldı 1 hf. Koronavirüs salgınında iyileşme sürüyor 1 hf. Windows 10X ilk önce klasik dizüstü bilgisayarlara gelecek 1 hf. Asus’tan yapay zeka devre kartı 1 hf. Zoom uygulaması için şimdi de Çin irtibatı iddiası 1 hf. Netflix'ten Steve Carell'li komedi dizisi: Space Force'tan ilk fragman yayınlandı 1 hf. PSA'nın İzmir'deki yedek parça deposu faaliyete başladı 1 hf. Bu bildiğin Hi-Fi kulaklık! "1More Spearhead H1007 kulaklık incelemesi" 1 hf. Netflix'in aksiyon filmi Extraction büyük ilgi gördü: Devamı geliyor 1 hf. Google Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Airbus hem bomba hem de viral hastalıkları koklayacak “elektronik burun” geliştiriyor 1 hf. E-ticaret gönderileri Temmuz ayına kadar temassız teslim edilebilecek 1 hf. IQOO daha Android 11 bile yayınlanmadan Android 12 sözü verdi 1 hf. Yeni Peugeot 308, Golf R'a rakip hot hatch versiyonla gelecek 1 hf. Tom Cruise ve Elon Musk bir araya geldi: Uzayda film çekecekler 1 hf. Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Meet ve Gmail artık entegre çalışıyor Sonraki Nissan'ın Avrupa'da küçülmeye gideceği iddia ediliyor 1 hf. Microsoft Teams sohbet gruplarında limit 250 kişiye çıkıyor 1 hf. Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor 1 hf. Ulaşım planlama uygulaması Moovit artık Intel çatısı altında 1 hf. Koronavirüs semptomları akıllı bantlarla takip edilecek 1 hf. Ubisoft, “Prince of Persia 6” alan adını tescilledi 1 hf. Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portlandı: Emülatörsüz çalışıyor 1 hf. Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor 1 hf. Güneş, benzeri yıldızlara göre 5 kat daha az aktif: Bu durum ne anlama geliyor? 1 hf. Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi 1 hf. Nokia satışları serbest düşüşe geçti 1 hf. Şehir içinde 10 kata kadar daha fazla enerji tüketeceği düşünülen teslimat dronları, ne kadar çevreci? 1 hf. Türkiye’nin koronavirüs tablosu – 4 Mayıs 1 hf. Geçtiğimiz ay Hindistan'da bir tane bile sıfır araç satılmadı 1 hf. AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor 1 hf. AMD, özelleşmiş SoC üretimini PlayStation 5 ve Xbox Series X öncesinde arttırıyor 1 hf. Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir 1 hf. Türk iMiner firması İran’da Bitcoin madeni kuracak 1 hf. Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde 1 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Mayıs 2020 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi