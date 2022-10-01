Google Pixel Watch'un Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Google, 6 Ekim’de büyük bir etkinlik düzenleyecek. Yeni telefonlar Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun yanında Pixel Watch’un tanıtılacağı kesinleşti.

Pixel 7 fiyatı ile dikkat çekecek 1 gün önce eklendi

Gecenin yıldızı Pixel 7 Pro olacaktır ancak Pixel Watch da Google’ın ilk akıllı saati olmasıyla merakla bekleniyor. Google, şimdiye kadar birçok kez saatin tasarımını ve birkaç özelliğini gösteren tanıtım videoları paylaştı. Teknik özelliklerle birlikte saatin öne çıkan özelliklerini detaylı olarak etkinlik günü göreceğiz. Şu anda tek Google tarafından açıklanmayan detay da belli oldu. Google Pixel Watch fiyatı ne kadar olacak? merak edenler için yeni bir paylaşım geldi.

Google Pixel Watch Avrupa fiyatı

Google Pixel Watch’un fiyatı ilk kez paylaşılmıyor; önceden LTE versiyonunun fiyatı paylaşılmıştı. Pixel 7’nin Avrupa fiyatlarını paylaşan Per Roland Quandt, şimdi de Google’ın ilk akıllı saat modelinin fiyatını paylaştı. Quandt, saatin WiFi modelinin 379 Euro, LTE modelinin de 419 Euro olarak fiyatlandırılacağını iddia ediyor. Galaxy Watch 5 ile aynı fiyatlandırma.

Google Pixel Watch, üç farklı renk seçeneğiyle (kireç taşı rengi, kömür grisi, obisidiyen) gelecek. Yuvarlak tasarımlı saatleri sevenlerin ilgisini çekecek Pixel Watch özellikleri daha önce sızdırılmıştı:

Google Pixel Watch tanıtım videosu yayınlandı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

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