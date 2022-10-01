Google Pixel Watch'un Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Google, 6 Ekim’de büyük bir etkinlik düzenleyecek. Yeni telefonlar Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun yanında Pixel Watch’un tanıtılacağı kesinleşti.
Gecenin yıldızı Pixel 7 Pro olacaktır ancak Pixel Watch da Google’ın ilk akıllı saati olmasıyla merakla bekleniyor. Google, şimdiye kadar birçok kez saatin tasarımını ve birkaç özelliğini gösteren tanıtım videoları paylaştı. Teknik özelliklerle birlikte saatin öne çıkan özelliklerini detaylı olarak etkinlik günü göreceğiz. Şu anda tek Google tarafından açıklanmayan detay da belli oldu. Google Pixel Watch fiyatı ne kadar olacak? merak edenler için yeni bir paylaşım geldi.
Google Pixel Watch Avrupa fiyatı
Google Pixel Watch’un fiyatı ilk kez paylaşılmıyor; önceden LTE versiyonunun fiyatı paylaşılmıştı. Pixel 7’nin Avrupa fiyatlarını paylaşan Per Roland Quandt, şimdi de Google’ın ilk akıllı saat modelinin fiyatını paylaştı. Quandt, saatin WiFi modelinin 379 Euro, LTE modelinin de 419 Euro olarak fiyatlandırılacağını iddia ediyor. Galaxy Watch 5 ile aynı fiyatlandırma.
Google Pixel Watch, üç farklı renk seçeneğiyle (kireç taşı rengi, kömür grisi, obisidiyen) gelecek. Yuvarlak tasarımlı saatleri sevenlerin ilgisini çekecek Pixel Watch özellikleri daha önce sızdırılmıştı:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum