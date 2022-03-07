Google Play Store'da virüslü 'antivirüs' uygulaması bulundu

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Google Play Store'da antivirüs görünümüne bürünmüş ancak gerçekte SharkBot adlı bankacılık trojanını içeren bir uygulama keşfedildi. Kötü amaçlı yazılım mağazada virüs koruma ve önemsiz dosyaları temizleme aracı olarak listeleniyor.

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Antivirus, Super Cleaner isimli uygulama hala Google Play Store'da mevcut. İçerdiği bankacılık trojanı 2021'in Ekim ayında ortaya çıkmıştı. SharkBot, güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan otomatik transfer sistemi (ATS) tekniklerini kullanarak para transferi yapıyor.

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Hiçbir uygulamaya körü körüne güvenmeyin

Söz konusu uygulama, Google Play Store'un güvenlik mekanizmasını atlatmak ve reddedilme riskini azaltmak için gerçek kötü amaçlı yazılımın basit bir versiyonunu içeriyor. Trojanın tam sürümü ise daha sonra bir komut yürütülerek cihaza otomatik olarak kuruluyor.

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Sahte antivirüs uygulaması binin üzerinde indirme sayısına ulaşmış durumda. Hatta iyi çalıştığını söyleyen bazı aldatıcı yorumlara da sahip. SharkBot gibi tehlikeli trojanlardan korunmak için Google Play Store'daki hiçbir uygulamaya körü körüne güvenmemek gerekiyor.

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