Google Play Store'da virüslü 'antivirüs' uygulaması bulundu

Google Play Store'da antivirüs görünümüne bürünmüş ancak gerçekte SharkBot adlı bankacılık trojanını içeren bir uygulama keşfedildi. Kötü amaçlı yazılım mağazada virüs koruma ve önemsiz dosyaları temizleme aracı olarak listeleniyor.
Antivirus, Super Cleaner isimli uygulama hala Google Play Store'da mevcut. İçerdiği bankacılık trojanı 2021'in Ekim ayında ortaya çıkmıştı. SharkBot, güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan otomatik transfer sistemi (ATS) tekniklerini kullanarak para transferi yapıyor.
Hiçbir uygulamaya körü körüne güvenmeyin
Söz konusu uygulama, Google Play Store'un güvenlik mekanizmasını atlatmak ve reddedilme riskini azaltmak için gerçek kötü amaçlı yazılımın basit bir versiyonunu içeriyor. Trojanın tam sürümü ise daha sonra bir komut yürütülerek cihaza otomatik olarak kuruluyor.
Sahte antivirüs uygulaması binin üzerinde indirme sayısına ulaşmış durumda. Hatta iyi çalıştığını söyleyen bazı aldatıcı yorumlara da sahip. SharkBot gibi tehlikeli trojanlardan korunmak için Google Play Store'daki hiçbir uygulamaya körü körüne güvenmemek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..