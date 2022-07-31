Google’dan söylentilere cevap: Stadia kapatılmayacak

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2019 yılının sonunda çıkış yapan oyun akışı platformu Google Stadia, beklentileri karşılayamamıştı. Yüksek oyun fiyatları, geliştiricileri zora sokan ücretler ve GeForce Now’ın başarısı platforma ciddi anlamda zarar vermişti. Geçtiğimiz yıl Stadia’nın oyun stüdyolarını kapatan Google, hizmete olan inancının düşük olduğunu göstermişti. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde Stadia’nın yaz sonu kapatılacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı ancak Google, bu iddiaları yalanladı.

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Stadia bu yaz kapatılmayacak

Platformun kapatılacağına dair iddialar, kullanıcıların arasında ciddi tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine Stadia, Twitter üzerinden Stadia’nın kapatılmayacağını belirtti. Ayrıca Stadia, platforma kaliteli oyunlar eklemek için çalıştıklarını da belirtti.

Görünüşe göre Stadia platformu, bir süre daha bizimle kalacak. Ancak GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming platformlarının başarısı, Google’ın gerçekten Stadia’nın fişini çekmesine sebep olabilir. Bakalım platform, önümüzdeki yıllarda Google’ın öldürdüğü servislerden biri olacak mı.

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Google Stadia kapatılmayacak