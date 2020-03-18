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    Google Translate'in gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanıma sunuluyor

    Teknoloji devi Google'ın, geçtiğimiz aylarda Google Translate uygulaması üzerinde gerçek zamanlı çeviri özelliğin test ettiğini duyurmuştuk. Bu özellik yakında Android kullanıcılarına sunulacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Translate'in gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanıma sunuluyor
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    Google Çeviri uygulamasının Android versiyonu artık sesleri gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor. Yapay zeka destekli bu özellik, sınırlı sayıda dil seçeneğiyle kullanıcılara sunulmak üzere.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor"

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    Şimdilik sekiz dil desteği var

    Yeni özellikle birlikte, karşınızdaki kişi yabancı dilde konuşurken, uygulama üzerinde gerçek zamanlı olarak çevirileri kendi dilinizde görmeniz mümkün olacak. Şimdilik İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Tayca dillerini destekleyen canlı çeviri özelliğinin yakın bir zamanda başka dil seçenekleri de sunması bekleniyor.

    Google, sessiz bir ortamda yapılacak olan gerçek zamanlı çevirilerin daha iyi bir sonuç vereceğine dikkat çekiyor. Özelliğin tam olarak hangi tarihte aktif olacağı henüz belli değil ancak şirketin çok kısa bir süre içinde bu önemli güncellemeyi kullanıcılara sunacağını söyleyebiliriz.

    Google Çeviri Google Çeviri Google Çeviri Google Çeviri Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://blog.google/products/translate/transcribe-speech/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 2 gün en beğenilen
    Skype da var zaten gerçek zamanlı çeviri. Skypeın ses kalitesi bambaşka
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Sitelerin videolarında da alt yazı yerine olsun bu özellik
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 2 gün en beğenilen
    Skype da var zaten gerçek zamanlı çeviri. Skypeın ses kalitesi bambaşka
    Yanıtla +4
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Çok faydalı bir özellik olur konuşuyorsun ve çeviriyor
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