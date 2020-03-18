Google Translate'in gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanıma sunuluyor

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Google Çeviri uygulamasının Android versiyonu artık sesleri gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor. Yapay zeka destekli bu özellik, sınırlı sayıda dil seçeneğiyle kullanıcılara sunulmak üzere.

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Google Çeviri uygulamasına, gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor

Şimdilik sekiz dil desteği var

Yeni özellikle birlikte, karşınızdaki kişi yabancı dilde konuşurken, uygulama üzerinde gerçek zamanlı olarak çevirileri kendi dilinizde görmeniz mümkün olacak. Şimdilik İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Tayca dillerini destekleyen canlı çeviri özelliğinin yakın bir zamanda başka dil seçenekleri de sunması bekleniyor.

Google, sessiz bir ortamda yapılacak olan gerçek zamanlı çevirilerin daha iyi bir sonuç vereceğine dikkat çekiyor. Özelliğin tam olarak hangi tarihte aktif olacağı henüz belli değil ancak şirketin çok kısa bir süre içinde bu önemli güncellemeyi kullanıcılara sunacağını söyleyebiliriz.

Google Çeviri Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://blog.google/products/translate/transcribe-speech/

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