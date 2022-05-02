Google Translate'in yeni widget'ı sayesinde çevirilerinizi daha hızlı ve kolay yapabilirsiniz

- Google Translate'in Material You widget'ı ile daha hızlı ve pratik çeviriler yapabilirsiniz
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Android 12 ile hayatımıza giren yeni widget'lar Material You, widget'ları daha kullanışlı bir hale getirdi. Gmail, YouTube Müzik, Google Drive ve Haritalar gibi birçok popüler Google uygulaması, yenilenmiş ana ekran widget'larını kullanıcılarına sunmuştu. Şimdilerde ise Google Translate uygulaması yeni widget'ını kullanıcılarına sunuyor.
Google Translate'in Material You widget'ı ile daha hızlı ve pratik çeviriler yapabilirsiniz
Google Translate, yeni ana ekran widget'larının nasıl göründüğünü gösterdiği yeni güncellemesini Twitter'da duyurdu. Uygulamayı açmak zorunda kalmadan çevirileri yapmanızı sağlayan yeni widget'lar sayesinde, daha hızlı bir şekilde ve sadece birkaç dokunuşla çevirilerinizi yapabileceksiniz.
Hızlı İşlemleri Çevir widget'ında ses, konuşma ve kamera modları bulunmakta. Ayrıca Çeviriyi Kaydet kısayolu sayesinde de son çevirilerinizi tek bir yerde görüntüleyebilir ve daha kolay ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.