Google Translate'in yeni widget'ı sayesinde çevirilerinizi daha hızlı ve kolay yapabilirsiniz

Tam Boyutta Gör

Android 12 ile hayatımıza giren yeni widget'lar Material You, widget'ları daha kullanışlı bir hale getirdi. Gmail, YouTube Müzik, Google Drive ve Haritalar gibi birçok popüler Google uygulaması, yenilenmiş ana ekran widget'larını kullanıcılarına sunmuştu. Şimdilerde ise Google Translate uygulaması yeni widget'ını kullanıcılarına sunuyor.

Elon Musk tweet'lerinizden para kazanmanızı sağlayabilir 1 gün önce eklendi

Google Translate'in Material You widget'ı ile daha hızlı ve pratik çeviriler yapabilirsiniz

Tam Boyutta Gör

Google Translate, yeni ana ekran widget'larının nasıl göründüğünü gösterdiği yeni güncellemesini Twitter'da duyurdu. Uygulamayı açmak zorunda kalmadan çevirileri yapmanızı sağlayan yeni widget'lar sayesinde, daha hızlı bir şekilde ve sadece birkaç dokunuşla çevirilerinizi yapabileceksiniz.

Hızlı İşlemleri Çevir widget'ında ses, konuşma ve kamera modları bulunmakta. Ayrıca Çeviriyi Kaydet kısayolu sayesinde de son çevirilerinizi tek bir yerde görüntüleyebilir ve daha kolay ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.